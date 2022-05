Co se stane s tělem, když budete denně pít čaj z mateřídoušky?

Má specifickou vůni, nádherné květy a léčivou moc. Alespoň to tvrdili naši předkové, kteří ji sbírali na svátek svatého Jana (24. června) a věřili, že jim pomůže dvakrát tak silněji. V čem je mateřídouška tak výjimečná?

Říká se jí matka sirotků. Lví ocas. A v herbáři ji najdete pod strohým názvem thyme – což v překladu znamená mužná síla. Mateřídouška už od pradávna budila mezi lidmi emoce. Možná proto, že se jedná o bylinku vyhřívající se na suchých stráních, která k sobě láká tisíce včel. Zejména ženy měly k bylince vztah, protože věřily, že je ochrání před zlem a temnými silami. Ve staročeských legendách dokonce existovala pověra, že podle darované kytičky mateřídoušky pozná panna, jak vroucně ji její ctitel miluje. Proto byly svobodné dívky na tuhle kytičku tak vysazené…

Mateřídouška, nebo tymián?

Mateřídouška byla často zaměňována za tymián. A není divu – obě bylinky jsou si podobné jako vejce vejci a vychází ze stejné čeledi hluchavkovitých. Přesto některé rozdíly by se mezi nimi také našly. Zatímco mateřídouška je plazivá rostlina, která vyroste maximálně do výšky 20 centimetrů, tymián je rozložitější střapatý keř s výškou do 40 centimetrů. Obě léčivky mají trochu rozdílné listy a použití. Mateřídouška je většinou využívána jako lék, kdežto tymián se nejvíce uchytil jako koření v kuchyni.

Mateřídouška je plazivá rostlina, která vyroste maximálně do výšky 20 centimetrů. Zdroj: Shutterstock

Bylinka v akci

Mateřídouška je oblíbená hlavně maminkami. Její sušené květy jsou častou výplní bylinných polštářků a pytlíčků, které se používají jako utěšovadlo „na nervy“. Často se takové bylinkové výplně či hračky dávají do dětských postýlek v naději, že miminko dřív usne. Mateřídouška se používá i ve formě čaje. Pomáhá při problémech s dýchacími cestami a díky obsahu tymolu redukuje silný kašel. Výborná je také při léčbě průjmů a dezinfekci močových cest. Bylinka má antiseptické účinky a dá se používat i zevně – například jako kloktadlo. V dávných dobách bylinku oceňovali hojně i vojáci na bojištích, protože dokázala spolehlivě dezinfikovat rány a zastavit krvácení.

Vedlejší účinky

Přestože spousta lidí tvrdí, že bylinka „nic negativního nezpůsobuje“, není to až tak pravda. Podle vědců má mateřídouška také svou odvrácenou stránku a při nadměrné konzumaci může způsobovat průjmy, bolesti žaludku, děložní krvácení, nebo dokonce stahy dělohy. To je důvod, proč by se měly bylince těhotné a kojící ženy vyhýbat. Tabu by měla být i pro lidi, kteří užívají léky na srdce. Mateřídouška totiž ovlivňuje srdeční frekvenci a mohla by jim zbytečně uškodit. Nevhodná je i pro nemocné, kteří užívají warfarin nebo jiné léky na ředění krve. Mateřídouška je holt silný přírodní lék, který může pomoci, ale i uškodit. Proto byste neměli přesáhnout denní dávku mateřídoušky, která je stanovená na méně než 3 gramy.

1 lžičku bylinky zalijte horkou vodou a nechte 15 minut louhovat. Čaj pomůže jako první pomoc při kašli nebo nemocných průduškách. Zdroj: Shutterstock

Jak si můžete mateřídoušku užívat?

Udělejte si mateřídouškový čaj

Jak na to: 1 lžičku bylinky zalijte horkou vodou a nechte 15 minut louhovat. Čaj pomůže jako první pomoc při kašli nebo nemocných průduškách.



Připravte si koupel pro unavené nohy

Jak na to:1 hrst mateřídoušky nasypte do kastrolu se studenou vodou a přiveďte k varu. Pak směs odstavte a nechte 10 minut louhovat. Hotový nálev nalijte do lavoru s teplou vodou. Uleví se vám.



Vyrobte si mateřídouškový olej

Jak na to: V poledne nasbírejte bylinky, vložte je do větší zavařovačky a zalijte olejem tak, aby byly zcela ponořené. Dózu nechte 14 dní louhovat na slunci, poté přeceďte a používejte k masážím těla při revmatu, podvrknutí či ochabnutí svalů.

Zdroje: www.jakzdrave.cz, www.cesta-zeny.webnode.sk, www.magazin.biooo.cz