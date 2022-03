Máte modré oči? Měli byste zbystřit. Jste mnohem náchylnější k těmto nemocem

Modré oči jsou pro spoustu lidí velice atraktivní, a to v kombinaci s tmavými i světlými vlasy. Ale zároveň s sebou modré oči nesou několik rizik. Protože modré oči obsahují méně melaninu než většina ostatních barev očí, mohou být více ohroženy určitým poškozením.

Možná jste slyšeli, že pokud máte modré oči, hrozí vám vyšší riziko vzniku očních chorob. Nezdá se to spravedlivé - koneckonců nemůžete ovlivnit, s jakou barvou očí jste se narodili. Pokud se vaše dítě narodilo s modrýma očima, je to něco, o čem byste měli uvažovat co nejdříve. Čím více budete do svého zraku investovat již od útlého věku, tím lepší zrak budete mít v pozdějším věku.

Na této domněnce je něco pravdy, ačkoli se o ní mezi vědci a lékaři už nějakou dobu vedou diskuse. Někteří tvrdí, že nic nenasvědčuje tomu, že by modroocí lidé byli vystaveni vyššímu riziku než hnědoocí, jiní tvrdí opak.

Za všechno může melanin

Lidé, kteří se narodili jako modroocí, mají vyšší riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace. Výzkumy ukazují, že v modrých očích, respektive v zelených očích, je méně pigmentu než v očích hnědých. To znamená, že do modrých očí proniká více světla. Světlejší oči jsou proto na světlo citlivější. Proto mají lidé s modrýma očima větší pravděpodobnost, že budou mít věkem podmíněnou makulární degeneraci.

Melanin v duhovce zřejmě pomáhá chránit zadní část oka (sítnici) před poškozením způsobeným UV zářením a vysokoenergetickým viditelným modrým světlem, které pochází ze slunce a některých umělých zdrojů. Lidé s modrýma očima jej mají méně, a proto jsou náchylnější k některým očním chorobám.

Bez slunečních brýlí ani ránu

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí s modrou barvou očí je citlivějších na světlo a mohou mít vyšší riziko poškození sítnice UV zářením, oční lékaři často doporučují, aby lidé s modrýma očima byli o něco opatrnější při vystavování se slunečnímu záření.

Poškození očí UV zářením a modrým světlem zřejmě souvisí s celoživotním vystavením těmto paprskům, takže nošení slunečních brýlí, které blokují 100 % UV záření (a většinu modrého světla), by mělo začít pokud možno již v dětství.

Dalším způsobem ochrany modrých očí před UV zářením jsou fotochromatické čočky. Tyto čiré čočky blokují 100 % UV záření v interiéru i exteriéru a při vystavení venkovnímu slunečnímu záření automaticky ztmavnou.

Co dělat?

Výzkum ukázal, že světlejší barvy duhovky jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku uveálního melanomu (druh rakoviny oka), ale naopak nižším rizikem vzniku šedého zákalu, ale není žádný rozdíl oproti tmavookým v riziku vzniku věkem podmíněné makulární degenerace.

Která strana má tedy vlastně pravdu? Podle většiny provedených výzkumů jsou modroocí lidé bohužel vystaveni vyššímu riziku vzniku některých očních chorob. Můžete také užívat doplňky stravy, abyste zajistili přísun potřebného množství vitamínů a živin pro vaše oči. Existuje zejména 17 vitaminů a minerálů, které vašim očím prospívají nejvíce.

Konzumace zdravé výživy pro oči může také snížit riziko mnoha různých očních onemocnění a problémů se zrakem. Pokud budete dbát na to, abyste do svého jídelníčku zařadili hodně ovoce a zeleniny a zdravého masa, budete mít jistotu, že svým očím dodáte všechny vitamíny a další živiny, které potřebují, aby zůstaly silné a odvrátily případné nemoci.

