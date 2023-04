Těmto ořechům se při cukrovce vyhýbejte. Mnoho diabetiků to neví a riskuje

Mohou být i takové potraviny jako ořechy považované za nezdravé? Ořechy jsou doporučovány zdravotníky i odborníky na výživu, platí to za všech okolností i pro ty, kteří trpí třeba cukrovkou? Odpověď zní ano i ne.

Jíst či nejíst ořechy při cukrovce

Ořechy jsou obecně považované sice za tučné, nicméně velmi zdravé. Je to díky tomu, že ony tuky jsou právě zdrojem omega-3 a omega-6 mastných kyselin, ale nejen to. Jsou také kvalitním zdrojem bílkovin i vlákniny a dalších látek, které mají pozitivní vliv na lidský organismus. Obecně platí, že ořechy jsou pro cukrovkáře rozhodně vhodnou potravinou a ve zdravém jídelníčku by neměly chybět.

Podívejte se, co říká o různých druzích ořechů videopříspěvek Good & Bad Nuts na YouTube kanálu Healthy Hub:

Nestálý žebříček nejlepších ořechů

Nutno dodat, že názory se mírně různí především v tom, jak si vedou ořechy v žebříčku prospěšnosti. Velmi to závisí na tom, z jakého pohledu se na ně díváme a co od nich očekáváme. Ořechy jsou plné zajímavých látek, které tělu vesměs svědčí.

Jednoduše ořechy nejsou všechny stejné. Mezi zajímavější a snad nejzdravější patří vlašský ořech, který je obecně považován za superpotravinu stimulující nejen činnost mozku, ale srdce, což se samozřejmě odráží na celkovém zdraví, byť jsou natolik tučné, že defacto mohou přispět i k tloustnutí. Nic se tedy nemá přehánět. Na špičce jsou také mandle nebo arašídy, ale ty patří mezi luštěniny. Ořechy jsou také alergeny, což může být problematické. Při nesprávném skladování mohou plesnivět, což také nesmírně problematické a takové plody rozhodně jsou zdravotně závadné.

Ořechy by měly patřit do každého jídelníčku i cukrovkáři z nich mají prospěch. Zdroj: Profimedia

Cukrovka a ořechy

Diabetikům je konzumace ořechů obecně doporučovaná, a to z mnoha důvodů. Obecně mají ořechy nízký glykemický index, cukrovkářům pomáhá konzumace ořechů držet hladinu krevních cukrů v normálu i malé množství člověka zasytí, a proto méně tíhne k přejídání se či chuti na sladké, kromě mnohých minerálů a vitaminů obsahují i velké množství antioxidantů. Ptáte se, co je tedy na oříšcích zrádného?

Videopříspěvek sice zmiňuje jako nejvíce problematické kešu a pekanové ořechy kvůli alergiím a látkám, které brání vstřebávání nutričních látek, ale mnohem větší problém spočívá v něčem jiném.

Slané či slazené ořechy, stejně tako jako sušené ovoce nejsou pro cukrovkáře vhodné. Zdroj: Lesya89/Shutterstock.com

Pozor na ochucené ořechy

Cukrovkářům rozhodně ničím neprospívá sůl i sladká, čokoládová či bíla à la jogurtová poleva. Nezaměňujte tyto pochutiny s konzumací obyčejných ořechů. Pokud chcete zařadit ořechy do svého jídelníčku a jíst doporučovanou hrst ořechů denně, vyvarujte se těm dochuceným. Jen zdánlivě jde o malé množství soli či cukru.

I když jsou některé ořechy lepší než jiné, doporučuje se rozhodně konzumace ořechových směsí, protože různé plody se liší obsahem látek, které jsou vesměs prospěšné a vzájemně se doplňují.