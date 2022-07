Popraskané paty mohou znamenat závažný zdravotní problém: Jak to poznat?

Letní teplé počasí, to je sezóna volných střevíčků, pantoflí a sandálků. Když se však stane, že tyto letní botičky odhalí nevzhledné rozpraskané paty, není to nic příjemného. Navíc to může být signál i vážných zdravotních potíží.

Rozpraskané paty jsou nejen nepěkné na pohled, bývají také často hodně bolestivé. Velmi často bývají příčinou kožní potíže, jako je například plísňové onemocnění. To se projevuje zarudlou a loupající se kůží, svěděním a praskáním. Na vině mohou být i atopický ekzém nebo lupénka. Vaše první kroky by měly směřovat k dermatologovi, který určí, o jaký kožní problém jde, a doporučí vhodnou léčbu. Obecně platí se často přezouvat, nosit obuv z kvalitních materiálů a nohy pravidelně promazávat krémem.

Rozpraskané paty jsou nevzhledné a mohou být signálem zdravotních potíží. Zdroj: Profimedia

Více tekutin

Možná vás to překvapí, ale paty mohou praskat i proto, že málo pijete. Dehydratace se projevuje právě na kůži, která je extrémně suchá, napnutá a začíná i praskat. Zvyšte příjem tekutin a zcela vynechejte alkohol a sladké nápoje, na čas se vzdejte i kávy.

Nízké prokrvení

Chodidla a paty bývají rozpraskané také z důvodu nedostatečného prokrvení. To může být způsobeno zúženými cévami v případě, že trpíte aterosklerózou. Vážným onemocněním je i cukrovka, kdy hrozí i diabetická noha. Sledujte svůj zdravotní stav pozorně.

Lékař může odhalit onemocnění. Zdroj: Profimedia

Nadměrná zátěž

I když je kůže na patách poměrně silná a odolná, když je extrémně zatěžovaná, popraská. Zejména v případě, že o paty a chodidla nepečujete a trávíte dlouhé hodiny stáním či hodně chodíte. Patám rozhodně neprospívá ani obezita, v nohách se hromadí krev, jsou nateklé, přidává se pocit těžkých nohou i časté brnění. Zkuste více odpočívat s nohama ve zvýšené poloze, nechte si namasírovat chodidla, připravte si relaxační koupel. Shoďte také přebytečná kila.

O paty pravidelně pečujte. Zdroj: Profimedia

Štítná žláza

Někdy může suchá kůže na chodidlech signalizovat potíže se štítnou žlázou, zejména její sniženou funkci a hormonální nerovnováhu. Může se přidat také únava, pocit studených nohou a změny váhy. Pokud váš lékař vyloučí vážnější onemocnění, pravidelně o chodidla pečujte, a to návštěvou pedikúry, doma je pravidelně promazávejte, masírujte a dopřávejte si relaxační koupel s bylinkami.

