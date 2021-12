Proč byste právě po Silvestru měli zkusit přerušovaný půst?

Známe to snad všichni. Společně s končícím rokem přicházejí výčitky, kolik jsme toho přes svátky zase snědli, a zároveň odhodlání nějaké to kilo shodit. Takové předsevzetí se dá splnit. Zapomeňte na diety a zkuste přerušovaný půst.

Oproti dietám má přerušovaný půst jednu obrovskou výhodu. Nespočívá na principu co jíst a nejíst, ale na tom, kdy jíst a nejíst. To už zní lépe, že? Jde o jednoduchý princip. Jakmile se najíme, do krve se začne vyplavovat inzulín, díky kterému naše tělo začne spalovat cukry z přijaté potravy. Pokud však má mezi jídly větší pauzu, začne místo cukrů spalovat uložené tuky. Půst není pro lidský organismus nic nového, byl a je přirozenou součástí života od nepaměti a nemusí nutně souviset s nedostatkem jídla.

Odměna vás nemine

Lidé se postí z náboženských i zdravotních důvodů, hladovění může napomoci při léčbě některých chorob (diabetes, vysoký cholesterol, kožní problémy), správně vedeným půstem můžete skutečně zhubnout nebo pročistit zažívání. Nový rok je pro přerušovaný půst ideální, není nic lepšího odstartovat nadcházející rok pročištěním organismu a spálením přebytečného tuku. Odměnou vám bude zlepšení zdraví, více energie, povznášející pocit či o číslo menší kalhoty. A to už za to stojí.

Už nemusíte přemýšlet o zakázaných potravinách. Zdroj: Shutterstock

Začněte pozvolna

Pravidla pro přerušovaný půst jsou jednoduchá. Vy sami si stanovíte, kdy během dne jíst a kdy nejíst. Určíte si časové úseky, které vám nejvíce vyhovují, třeba podle toho, kdy vstáváte, pracujete nebo cestujete. Přerušovaný půst můžete držet několik hodin i několik dní, pokud jste však nikdy nic podobného nezkoušeli, je lepší začít pozvolna. Určitě nedržte přerušovaný půst déle než 3 dny, váš metabolismus by se mohl zpomalit.

Existují obecné varianty přerušovaného půstu, kterými se můžete inspirovat.

16/8

Šestnáct hodin ze dne držíte půst a během zbývajících osmi hodit se můžete najíst, ideálně 2 až 3 jídla. Poměr hodin bez pokrmu si můžete i měnit podle vašich možností, vyzkoušejte i variantu 18/6 či 20/4.

5+2

Během této diety nepočítáte hodiny, ale dny. Pět dnů jíte normálně a dva dny snížíte svůj příjem na cca 500 kalorií denně. Tato varianta počítá s tím, že dokážete spočítat kalorické hodnoty potravin.

24 hodin

Zvládáte hladovět delší dobu? Nedělá vám potíže držet půst 16 i více hodin? Pak možná můžete vyzkoušet variantu celodenního půstu, a to jeden nebo dva dny v týdnu. Počítejte, že spát půjdete hladoví, což nemusí každému vyhovovat.

Obden

Půst každý druhý den není vhodný pro začátečníky, ale zkušenější “hladovkáři” jej čas od času do svého režimu zařazují. Celodenní půst obden však může být hodně náročný.



Pozor!

Dbejte na dostatečný příjem tekutin bez kalorií - voda, čaj, minerálky

Ve stravě nesmí chybět ovoce, zelenina, bílkoviny, zdravé tuky, dbejte na příjem živin. Nezapomínejte na vitamíny.

Hýbejte se - nejlepší je každodenní pěší chůze, lehké posilování a protahování.

Sledujte a poslouchejte své tělo - ze začátku budete cítit hlad, ale tělo si postupně zvykne. Únava a mírné podráždění jsou také běžné, nikoli však mdloby, zvracení či křeče.

Přerušovaný půst se nedoporučuje ženám s hormonálními či menstruačními potížemi, ani ženám těhotným a kojícím.

Zdroje:www.healthline.com, jamesclear.com