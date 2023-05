Přerušovaný půst je skvělý hlavně teď na jaře! Odborník radí, jak na to

Nevíte, co si myslet o přerušovaném půstu? Je to jedna z těch bláznivých novinek? Pomůže vám zhubnout? Nebo je to zase trik na zoufalé tlouštíky? A proč by mělo být právě jaro vhodné pro půst?

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.spektrumzdravi.cz, www.healthline.com Co byste měli vědět o přerušovaném půstu? Zmíněné a mnohé další otázky vám zodpoví odborník. Poslechněte si, co říká o přerušovaném půstu výživový poradce Petr Havlíček. V následujícím krátkém rozhovoru vysvětlil základní body týkající se přerušovaného půstu: Přestože přerušovaný půst není novinkou, na své popularitě získal až v posledních několika letech jako způsob stravování, který mnozí považují za dietu. Petr Havlíček vysvětluje, jak půst funguje a jak jeho efektu lze při hubnutí využít - ale není to jen o váze. Ti, kteří praktikují přerušovaný půst, vyzdvihují nejen jednoduchost tohoto schématu, ale také fakt, že se cítí dobře a během dne méně trpí únavou. Jaký půst můžete zvolit? Kromě zmiňovaných cyklů půstu a času určeného ke konzumaci jídla, které lze jednoduše označit jako 12/12, 14/10, 16/8, 18/6, je tu také metoda jídlo-přestávka-jídlo, kdy jednou nebo dvakrát v týdnu podniknete 24 hodinový půst, či metoda 5:2, což označuje normální stravování 5 dnů se dvěma dny, kdy je jídelníček omezen jen na 500–600 kalorií. Příjemná je volnost výběru hodin, kdy se budete postit. Důležité je, aby nebyla postní část narušena kalorickým příjmem. Proto se doporučuje v tu dobu konzumovat pouze vodu či bylinné čaje. Přerušovaný půst je pro zdravý životní styl velice prospěšný. Zdroj: shutterstock.com Přerušovaný půst jako tradice i léčba Přerušovaný půst má tradici v různých kulturách. Jeho jistou formou je například způsob stravování, který dodržují muslimové v průběhu ramadánu. Různé druhy půstů praktikují křesťané, Indové i Číňané - ti jako součást své tradiční medicíny. Přerušovaný půst totiž není primárně způsobem jak zhubnout, ale jak očistit tělo a podpořit metabolismus. Také proto je jaro tou nejlepší dobou, i když se jistě pročištění těla hodí kdykoli během roku. Půst proti Alzheimerově chorobě Některé výzkumy sice naznačují, že by mohl přerušovaný růst snižovat rizika onemocnění Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobu, nicméně názory se různí a výsledky jsou sporné. Patrně však půst pozitivně ovlivňuje například kognitivní schopnosti či paměť. Přerušovaný půst pravděpodobně napomáhá zlepšit citlivost těla na inzulín, čímž by mohl snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu. Pomáhá proti zánětu v těle Patrně také může pomoci omezit vznik zánětů v těle. Ty jsou spojeny s různými chronickými onemocněními - srdečními chorobami, artritidou a dokonce rakovinou, ale také s mnohými jinými méně závažnými nemocemi. V průběhu půstu dochází k rychlejšímu obnovování buněk i k rapidnímu zlepšení obranyschopnosti organismu, což by mohlo vést i k delšímu a kvalitnějšímu životu.