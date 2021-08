Přetržené klíště: Co dělat, když vám v těle zůstane hlavička. Je to nebezpečné?

K létu neodmyslitelně patří koupání, užívání si sportovních venkovních aktivit, procházky a výlety do přírody či posezení s rodinou a přáteli u táboráku. Častější pobyt ve volné přírodě nám však může znepříjemnit obávaný parazit. Určitě tušíte, že jde o klíště. Důležitá je nejen prevence, ale i důsledná kontrola po návratu domů. Když už se do vás zakousne, je fajn ho umět bezpečně odstranit tak, aby zůstalo celé. Nepovedlo se? Zachovejte klid! Ani přetržené klíště není žádná katastrofa.

Klíště obecné je roztoč, který se živí sáním krve a je přenašečem mnoha infekčních chorob. Mezi nejfrekventovanější patří lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Velmi rychle se rozmnožuje a jedna samička produkuje 2500 až 4000 vajíček. Tito obávaní parazité jsou schopni velmi dobře odolávat a přežívat v chladných i suchých obdobích roku. Ovšem nejaktivnější jsou v období, kdy je vlhko a teplo.

Životní cyklus klíštěte

Zahrnuje tři hlavní stadia: larva, nymfa a dospělec. Z vajíček se postupně vylíhne larva, která je velmi malá. Měří asi 0,8 mm a má jen tři páry nohou. Většinou se přisává na drobné hlodavce, ale často i na člověka. Larvu na těle často objevíme, až když je napitá a místo už začíná svědit.

Po každém návratu z přírody se pečlivě prohlédněte. Zdroj: shutterstock.com

Po nasátí larva odpadne a poté se dostává do stadia tzv. metamorfózy, kdy dochází k přeměně všech larválních orgánů na orgány vyššího vývojového stupně, kterým je nymfa. Je poněkud větší. Její tělo je veliké něco okolo 1,2 až 1,5 mm a má čtyři páry nohou. Toto stadium je mezi klíšťaty přisátými na člověku zastoupeno nejčastěji.

Prevence na prvním místě

Klíště po vás chodí klidně několik hodin, než si vybere místo k přisátí. Proto je tak důležité se po každém návratu z přírody domů pečlivě prohlédnout od hlavy až k patě, a to doslova. Přestože jste použili prostředky odpuzující tento hmyz, mnohým z nich dnes klíšťata odolávají. Zaměřte se na třísla, podpaží, podkolenní jamky a kůži za ušima.

Jak správně klíště odstranit

Babské rady uvádějí, že klíště je třeba udusit, nejlépe mýdlem nebo olejem, pak až odtrhnout. Problém je ale v tom, že v té chvíli vyvrhne klíště v místě vkusu obsah trávicího traktu. Takže pokud je nakažené, dostane se do krve ještě více virů.

Správně byste měli použít kleštičky na klíště nebo pinzetu. Zdroj: shutterstock.com

Správně byste měli použít kleštičky na klíště nebo pinzetu. Zvoleným nástrojem klíště uchopte co nejblíže u kůže a kývavými pohyby ho vyviklejte. Můžete použít i speciální kartu na klíště, která je podobná platební. V rohu má zabudovanou lupu a v jedné hraně „vykousnutý“ zub. Kartou klíště podeberte a vytáhněte, aniž byste ho rozmáčkli či přetrhli. Samozřejmě pracujte v ochranných gumových rukavicích a mějte po ruce i dezinfekci.

Přetržené klíště a co dělat

Jestliže se vám nepodaří klíště vyndat i s kusadly, která zůstanou v kůži, nepropadejte panice, přenos infekce již nehrozí. Lidské tělo si s nimi poradí jako s normální zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ranku jen pravidelně dezinfikujte a kontrolujte, aby nedošlo k zanícení.

Někdy se může v místě přisátí objevit zarudlá boulička, což bývá jen lokální reakce, která časem zmizí. Zarudnutí, zduření a svědivost ranky po přisátém klíštěti tedy nemusí znamenat nákazu.

Samozřejmě pracujte v ochranných gumových rukavicích a mějte po ruce i dezinfekci. Zdroj: shutterstock.com

Názor specialisty

„Klíště rozhodně nedoroste,“ uklidňuje Miroslava Burýšková, vedoucí laboratoře Protean, která se v ČR zabývá analýzami klíšťat. „Pokud se klíště přetrhne, je třeba zbytek, co jde, chytit a vytáhnout ostrou pinzetou, ale co již nejde chytit (zbytek kusadel v kůži), je lépe nechat a pouze vydezinfikovat, případně potírat např. Betadinem,“ radí odbornice. Někde se můžete dočíst, že máte zbytek klíštěte dostat ven za každou cenu, ale to je chyba. „Kdybychom se pokoušeli zbytek vyrýpat jehlou, mohli bychom do rány zanést sekundární infekci a místo by se zanítilo. Ze zbytku kusadel již nákaza nehrozí.“

