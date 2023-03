Cvičení na hubnutí břicha je mýtus. Funguje úplně jiná strategie, zkuste ji

Mít vysněnou postavu touží snad každá žena. Na těle jsou oblasti, kde se tuk ukládá nejsnáze, je nejvíc vidět a zbavit se ho, dá naopak nejvíce zabrat. Řeč je o břišním tuku. Jak se ukazuje, cvičení břišních svalů s ním nijak nezahýbe a tuk zázračně nezmizí. K tomu, abyste se zbavili tuku v oblasti bříška, je nutné zvolit úplně jinou strategii. Jakou?

Tukové zásoby v oblasti břicha a boků jsou vidět nejvíc. Když už se odhodláte k tomu se jich zbavit, čeká vás dřina. Tyto partie na těle totiž patří k nejproblémovějším a jejich hubnutí je náročnější. Nevěstě ale hlavu, s odhodláním a vytrvalým přístupem a hlavně tou správnou strategií to jde!

Jak zhubnout bříško, se podívejte ve videu:

Když je tuku moc...

Tuk má v těle významnou funkci. Přiměřená tuková vrstva poskytuje organismu tepelnou ochranu, je zásobárnou energie a vnitřní tuk zase chrání orgány. Pokud je však tuku v těle moc a vy jste se ocitli na hranici nadváhy a obezity, měli byste zpozornět a začít myslet na změnu životního stylu.

Břišní tuk je nebezpečný

Zejména tuk v oblasti břicha představuje velká zdravotní rizika. Buď se jedná o podkožní tuk, ten vás obtěžuje hlavně z estetického hlediska, ovšem není radno jeho negativní vliv na fungování organismu nijak zlehčovat. Anebo se jedná o viscerální tuk, tedy ten, co se ukrývá v dutině břišní a obaluje orgány. I velké množství viscerálního tuku se na estetice těla projeví, jen trochu jinak. Každopádně kromě toho, že se vám nelíbí váš obraz při pohledu do zrcadla, tento tuk vám může způsobit i vážné zdravotní komplikace. Buď jak buď, v obou případech je nutné se přebytečného tuku zbavit.

Posilování konkrétních partií by mělo být až následujícím krokem. Nejprve je potřeba se zbavit tuku. Zdroj: shutterstock

Jak hubnout břicho? Na posilování zapomeňte

Z počátku zapomeňte na posilování břišních svalů, které vám sice problémové partie posílí, ale s tukem příliš mnoho nepomohou. Tělo navíc není nastaveno tak, že budete-li posilovat určitou partii, tu také zaručeně zhubnete.

Zvolte správnou strategii hubnutí

Pokud se do cvičení pustíte, budete hubnout komplexně. Rozumné je se v první řadě zaměřit na strategii hubnutí. V začátcích na posilování zapomeňte. Naopak si naordinujte kardio cvičení. Pro správný efekt je důležité, aby se vám zvýšila tepová frekvence. Mezi kardio cvičení patří běh nebo jízda na rotopedu. Pokud ale bojujete s nadváhou, běh zpočátku nemusí být nejvhodnější pro vaše klouby. Náročnost pohybu přidávejte postupně. Kombinujte rotoped se svižnou chůzí a běh zařaďte až později. Zkusit můžete kolečkové brusle nebo plavání, které jsou pro klouby šetrnější.

Začněte nejpreve se svižnou chůzí, až později přejděte v běh. Zdroj: shutterstock

Vynechejte jednoduché cukry

Cvičení zvládáte, ale to není všechno. Velkou změnu je potřeba udělat i ve způsobu stravování. V první řadě omezte konzumaci jednoduchých cukrů. Vyhýbejte se sladkým limonádám, nekvalitní čokoládě, tyčinkám, dortíčkům. Jídelníček by měl být pestrý a vyvážený. Měl by být tvořen kvalitními bílkovinami, ale pozor, neznamená to, že do sebe začnete ládovat kila masa!

Bílkoviny kombinujte

Kombinujte libové maso a vejce s rostlinnými zdroji bílkovin, jako jsou luštěniny. Snažte se ke každému chodu propašovat zeleninu. Je jedno, jestli to bude salát, anebo si připravíte na páře mraženou zeleninu. Nevyhýbejte se komplexním, nebo také složitým sacharidům. Najdete je v celozrnném pečivu, luštěninách a semínkách.

Nevyhýbejte se tukům

V rámci zdravého životního stylu nezapomínejte ani na zdravé tuky. Spousta lidí má tendence tuky z jídelníčku v rámci hubnoucího poblouznění vylučovat, ale není to správně. Kvalitní tuky v rozumné míře jsou pro náš organismus naprosto nepostradatelné, rozpouští se v nich důležité vitaminy.

Pijte!

V neposlední řadě nezapomeňte na dostatek tekutin. Dopřejte si čistou vodu, ochucenou bylinkami, citrusy, nebo čaje. Na slazené nápoje a alkohol raději zapomeňte.

Zdroje: www.youtube.com, www.tomaslukas.cz, www.bezhladoveni.cz