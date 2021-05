Nápoj z řapíkatého celeru a česneku brání rakovině a infarktu. Jak na něj?

Česnek je známou superpotravinou, doporučovanou proti mnohým neduhům už prabábami našich babiček. Lékaři i vědci domněnky našich předků o blahodárných účincích jen potvrzují. O řapíkatém celeru se toho zatím mnoho nenapsalo a v našich domácnostech jistě není tak obvyklý jako jeho bulva, resp. celer kořenový.

Čím je tedy řapíkatý celer, konzumovaný už starými Egypťany, Řeky i Římany, zajímavý? A proč bychom měli nápoj z něj zařadit do našeho pitného režimu?

Co jste nevěděli

Řapíkatý celer je potravina nutričně bohatá, s nízkým obsahem kalorií a mnohými pozitivními účinky na lidské zdraví. Z vitamínů jde především o skupinu B, vitamín A, E a K. Minerálně bohatý je řapíkatý celer i na chrom, železo, zinek, draslík, vápník a hořčík. Už tento výčet napovídá, že je to zelenina našemu organizmu nebývale prospěšná, a navíc je bohatá i na vlákninu, pozitivně ovlivňuje činnost našeho zažívacího traktu a jeho očistu.

Kudy chodí, tudy léčí

Co se týče antioxidantů, které, jak víme, aktivně napomáhají lidskému tělu bojovat proti nemocem, musíme zmínit protizánětlivý apigenin a luteolin. Apigenin je navíc považován za silně protirakovinný. A nejen to. Polyacetyleny obsažené v řapíkatém celeru napomáhají tělu zmírňovat toxické účinky chemoterapie a podporují imunitu.

A ve výčtu můžeme pokračovat. Tato téměř zázračná zelenina také pomáhá s redukcí cholesterolu i krevního tlaku. Blahodárně působí na funkci jater a pomáhá odbourávat tuky v nich uložené. Navíc jako ostatní kořenové zeleniny jde o potravinu alkalickou, a proto její zařazení do jídelníčku napomáhá snížit celkovou kyselost organizmu.

Česnek je oblíbená česká superpotravina. V kombinaci s řapíkatým celerem – zázračný lektvar Zdroj: Profimedia

Čerstvý je nejlepší

Tak jako ostatní zeleniny, i řapíkatý celer je nejzdravější konzumovaný čerstvý, tepelně neupravený. Pokud se do něj nechcete zakousnout jen tak, potom nápoje z něj jsou nejideálnější možností, jak jej zařadit do jídelníčku.

V použití společně s česnekem podpoříte protizánětlivé účinky, což jistě stojí za to. Ale kombinovat lze i s citronem, zázvorem nebo jablkem.

