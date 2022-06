Nejlepší čistič jater a krve vyrobíte z mladých kopřiv. Tento sirup je geniální!

V dnešní toxické době naše tělo zažívá každý den neuvěřitelný nápor, proto je nezbytné, o něj pečovat. Zapomeňte na drahé doplňky stravy, úplně vám postačí sirup z mladých kopřiv, který čistí krev i játra.

Mladé kopřivy rostou na polích, loukách, ale i v příkopech či na zahradách. Tento přírodní lék si můžete tedy natrhat zadarmo všude, kde ho naleznete. Kopřiva je totiž prospěšná i pro zahradu. Používá se jako hnojivo, výluh i jako přísada do kompostu.

My se ale dnes naučíme připravovat léčivý kopřivový sirup, který je skvělý jako detoxikační prostředek, tlumí alergie, čistí játra, krev a zatočí i s anémií. Má močopudné účinky, zlepšuje kvalitu vlasů, obsahuje vysoký podíl vitamínu C, prospívá srdci i krevnímu oběhu. Snižuje hladinu glukózy v krvi. Dávní bylinkáři zase podávali kopřivový odvar při kašli, tuberkulóze, léčbě kurdějí a k zastavení krvácení.

Nejprve kopřivy dobře umyjte. Zdroj: Profimedia

Kopřivy sbírejte, dokud jsou opravdu malé

Kopřivy je ale nutné získat, dokud jsou opravdu mladé, ideálně tak do poloviny května. Dobře ale poslouží i vrcholky starších kopřiv, které můžete sbírat až do podzimu. Kopřivy však vždy sbírejte na místech, kde nejezdí auta, aby nebyly rostlinky znečištěné.

K přípravě sirupu budete potřebovat:

40 vršků kopřivy

6 citronů v BIO kvalitě, anebo je důkladně omyjete v octové vodě, abyste se zbavili postřiků na kůře

3 litry studené vody

1 kg třtinového cukru nebo 200 g medu

Nejlépe fungují mladé listy čerstvé kopřivy, ale blahodárné účinky má i vzrostlá bylinka. Zdroj: profimedia.cz

Ideálně sbírejte kopřivy po dešti

Kopřivy sbírejte den po dešti, budete je mít čerstvé a umyté. Pokud pršet nebude, opláchněte je ve studené vodě. Pak si připravte nádobu, do které nalijte vodu, přidejte umyté kopřivy a citróny nakrájené na plátky. Přikryjte a nechte jeden den louhovat. Pak promíchejte a sceďte tekutinu, do které přidejte cukr nebo med a zahřejte těsně pod bod varu. Ještě horký sirup nalijte do čistých nádob a skladujte v temnu a chladnu.

Pokud trpíte anémií, pak každý den smíchejte 100 ml tekutiny se stejným množstvím vody a v průběhu dne popíjejte. V ostatních případech klidně používejte jako klasický sirup. Zbavíte se žízně, a navíc uděláte něco prospěšného pro své tělo.

