Co se stane, když budete každý den po obědě chvíli spát?

Taky si chodíte po obědě „rovnat záda“ a tak nějak se to vždycky vymkne a usnete? Není to nic neobvyklého nebo divného a nejspíš je to i prospěšné. Spánek po obědě je přirozený. Kdy si dát po obědě „dvacet", a kdy rozhodně ne?

Spánek po obědě je přirozený

Ať už se vám pospávání po obědě líbí nebo ne, něco na něm bude. Je to prostě přirozený jev. Za únavou není jen odkrvení mozku a prokrvení v oblasti zažívacího traktu, jak se říkavalo, ale hlavně látky obsažené v pokrmech. Ty zapříčiňují tvorbu hormonů, které jsou právě spouštěči únavy. Aminokyselina tryptophan je obsažena v jídlech s vysokým obsahem bílkovin, kterými jsou například sója, vejce, sýry, tofu nebo ryby. Tryptophan používá tělo k výrobě serotoninu, který přímo ovlivňuje spánek.

Spánek po obědě je přirozený. Zdroj: Dejan Dundjerski / Shutterstock.com

Proč nespat odpoledne

Když už víme, že jde o přirozený stav, proč se tedy spánku vyhýbat? Pokud máte problémy s usínáním v noci, pak se poobědový spánek rozhodně nedoporučuje. Naopak byste se měli snažit být celý den aktivní a na večer se pak psychicky uklidnit. I zaběhnutá rutina před spaním pomáhá usínání. Spánek po obědu si ale raději odpusťte.

Máte problém s usínáním? Pak určitě nespěte přes den. Zdroj: Stock-Asso / Shutterstock.com

Krátký spánek načasujte co nejdříve po obědě

Ptáte se, čím je tedy spánek po obědě přínosný? Mělo by jít jen o krátké osvěžení, a proto by spánek po jídle neměl trvat více než dvacet minut. Krátký revitalizující spánek má vliv nejen na tělo, ale i na lepší náladu. Prospěje paměti a pomůže k efektivnějšímu učení. Dokonce bezprostředně po spánku je mozek na učení nachystaný úplně nejlépe! I když si „dáte dvacet“ a celkově se budete cítit lépe, polední spánek rozhodně není náhražkou kvalitního, dostatečně dlouhého, nepřerušovaného a hlubokého spánku v noci.

Spánek po obědě nenatahujte

Pamatujte na to, že pokud si nemůžete zdřímnout hned po obědě, pak po třetí hodině odpolední už byste chodit spát neměli. Narušíte si tím spánkový rytmus, i když se vám obvykle usíná dobře. Nespěte po obědě příliš dlouhou. I když se může zdát, že dvacet minut není moc, je to naopak právě tak akorát!

Dopřejte si dvacet minut spánku odpoledne, ale ne více. Zdroj: G-Stock Studio / Shutterstock

Zdroje: https://www.healthline.com, https://vitalitis.cz