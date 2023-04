Tisíciletý trik starých čínských mistrů umí s tělem zázraky: Ťukání na hlavu

Máte často pocit, že vám praskne hlava? Není divu. Žijeme v době stresové, kdy se denně nervujeme, málo spíme, těžko odoláváme změnám počasí… Vyzkoušejte tisíciletou techniku starých čínských mistrů v podobě ťukání na hlavu a budete se cítit o sto procent lépe!

Jen si uvědomte, kolik zpráv denně čtete (na emailech, v mobilu, na sociálních sítích), do toho přidejte televizi, reklamy, pracovní záležitosti, osobní problémy a máte takový informační guláš, že by se s ním nevypořádal ani slon. Mimochodem, jehož „mozkovna“ váží úctyhodných 5,4 kilogramu.

Vyzkoušejte desetiminutovou poklepovou masáž hlavy. Okamžitě se vám uleví. Více se dozvíte ve videu:

Lepší než léky

Tlaky a bolesti v hlavě nejsou nic neobvyklého. Mnozí z nás se jich snažíme zbavit léky s kyselinou salicylovou (aspirin, paracetamol), pravidelnými dávkami hořčíku, pobytem v temnu nebo studenými či teplými obklady na šíji. V Asii podobné stavy řeší jinak – starou čínskou masáží, které se říká brain tapping. Její výhodou je, že je jednoduchá, účinná a nemá žádné vedlejší dopady na organismus. Vyzkoušejte ji také!

Kompletní zklidnění

Ve skutečnosti nejde o nic dramatického, jen o poklepy či drbání hlavy, které vás mají uvolnit a zbavit stresových bloků. Podle starých Číňanů je tenhle drobný rituál osvěžením a restartem pro mozek. Přesvědčte se sami: Sedněte si rovně, aby energie mohla nerušeně proudit celým vaším tělem. Nohy nechte spočinout rovně na zemi. Položte ruce na kolena, zavřete oči a zhluboka dýchejte. Nadechujte se nosem a vydechujte ústy.

Mozek je v dnešní době přetížený. Zdroj: Profimedia

Kontakt s hlavou

Pak svou pozornost přesuňte do své hlavy. Přestavte si svůj mozek, jak leží uprostřd lebky. Jak asi vypadá?Je růžový jako marshmellow? Stažený a schovaný jako jádro ořechu? Ať si ho ve své fantazii představíte jakkoliv, každá vize je v pořádku. Poté pomalu otevřete oči a připravte si ruce na masáž. Ruce pořádně proklepejte a připravte svůj hlavní masážní nástroj - prsty! Jejich špičky budou do vašeho mozku vysílat svěžest, zdraví a energii. Nezapomeňte, že mozek je pod lebkou, proto je potřeba, aby vaše údery nebyly jemné, ale spíš razantnější.

Veselé „bubnování“

Masáž provádějte oběma rukama. Uvolněte zápěstí, prsty a zvolna klepejte na temeno hlavy. Zavřete oči a vnímejte své pocity. Zdá se vám, že cítíte bolest? To je moc dobře. Poklepy totiž uvolňují bloky v hlavě, které by dřív či později přešly do migrény. Z temena se pak postupně "proklepejte" k zátylku a šíji. Směr „bubnování“ pak rozšiřte i do stran, aby se uvolnila celá hlava. Během proceduryse se vám může chtít zívat. Někteří mohou dokonce pociťovat horkost nebo se dostaví slzení v očích. Všechno je to v pořádku. Tyhle symptomy jsou jen důkazem vaší zablokované energie uvnitř hlavy.

Poklepová masáž vám přinese úlevu. Zdroj: Profimedia

Prodýchávání bolesti

Masáž poklepem pak rozšiřte i na spánkovou část. Představte si, že každým poklepem z vaší hlavy odchází všechny analýzy, soudy, negativní myšlenky… Pokud je vám masáž nepříjemná, snažte se co nejvíce ji prodýchávat, zejména vydechovat pusou… Pak ruce přesuňte za uši a znovu klepejte. Nakonec znovu začněte s poklepem na temeni hlavy a pokračujte až dolů, kde je šíje.

Rozpuštění bloků

Nakonec střídejte místa poklepů, od spánků, temene hlavy a čela. Po masáži položte dlaně na kolena, zavřete oči. Jak se cítíte? Co hlava? Možná, že pocítíte zvláštní pulzující pocit. Někteří z vás mohou cítit teplo v některých částech hlavy. Je to signál, že energie je odblokovaná a může svobodně proudit vaším tělem. Díky tomu se migrény bát nemusíte. Alespoň na nějaký čas. Užívejte si nové lehkosti a jara!



