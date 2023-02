Jídelníček na týden pro ženy nad 50: Snadno si podle něj sestavíte svůj vlastní

Proč bychom měli při hubnutí hledět také na věk? Je to především proto, že ženy po padesátce v tomto obdobní procházejí hormonálními změnami, které radikálně ovlivňují způsob, jak jejich tělo funguje. Mnohé procesy se zpomalují, a proto ženy často mluví o tomto období jako době, kdy přibírají na váze pouhým i pohledem na jídlo.

Zdroje: www.lifehack.org, www.bezhladoveni.cz

Hubnutí po 50 není jen o jídelníčku

Ač je toto období časem velkých změn ženského těla, i mužský organismus se začíná chovat jinak. Nedochází sice k tak dramatickým změnám jako u žen, nicméně malými krůčky i u pánů dochází k poklesu produkce hormonů, úbytku svalové hmoty i zvýšené nutnosti doplňovat tekutiny.

Nicméně i v tomto období je možné hubnout. Jde to hůř než před lety, metabolismus snahy o redukci váhy ztěžuje, ale to by vás nemělo demotivovat. I malé a dlouhodobé změny k lepšímu jsou dobré nejen pro vaše hubnutí, ale také funkčnost organizmu i lepší pocit. Ač je stárnutí samozřejmě zcela přirozené a nevyhnutelné, neházejte flintu do žita. Právě nyní máte dost energie ke změnám v životním stylu, které významně přispějí ke zdraví v budoucích dekádách.

Nezapomínejte na pitný režitm. Voda a bylinné čaje jsou nejlepší a bez kalorií. Zdroj: Shutterstock.com

Co doporučují odborníci, je dnes dobře známé. Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete, ale také pohybu a rozhodně i odpočinku, které jsou neméně důležité.

Podívejte se, co říká o svém hubnutí Anna z kanálu „anshule". I když jí rozhodně není 50, správně upozorňuje na to, že strava by měla být pestrá a není vhodný ani absolutní zákaz určitých potravin. Mluví o odpočinku i pohybu a vypichuje udržitelnost a praktičnost:

Jak může vypadat váš jídelníček?

Vyvážený jídelníček na týden vlastně není nic zázračného. Volte jídla kvalitní a výživná, snídaně není nutné nijak omezovat, ale vyhýbejte se zbytečným cukrům, obiloviny vybírejte. Obědy by měly být syté a chutné, svačiny jsou ve znamení mléčných výrobků a ořechů, večeře si naplánujte lehčí, spíše zeleninové.

Den 1.

Snídaně: Celozrnný žitný chleba s tuňákovou pomazánkou a zeleninou

Oběd: Rizoto s celozrnnou rýží

Večeře: Hovězí vývar se zeleninou a pohankovými nudlemi

Rizoto má mnoho podob, střídejte ingredience a kuzlete s chutěmi. Zdroj: Shutterstock

Den 2.

Snídaně: Jáhlová kaše s jablkem, skořicí a ořechy

Oběd: Toasty s guacamole a volským okem

Večeře: Zeleninová krémová polévka

Den 3.

Snídaně: Celozrnné pečivo, zelenina a vejce dle vašich preferencí

Oběd: Brokolice na vámi zvolený způsob, s česnekovým či jogurtovými dipem, troškou sýra nebo na mozeček.

Večeře: Hummus s mrkví a celerem nebo pečenými paprikami v olivovém oleji.

Hummus si vychutnáte nejlépe s čerstvou zeleninou. Zdroj: Shutterstock.com / Anna_Pustynnikova

Den 4.

Snídaně: Pohanková kaše, jáhly či chia pudink s ovocem

Oběd: Zeleninová čína s rýží

Večeře: Hovězí steak se zelenými fazolkami

Den 5.

Snídaně: Celozrnný žitný chléb s krůtí či kuřecí šunkou, zelenina

Oběd: Pstruh nebo jiná i mastnější ryba s přílohou z brambor

Večeře: Zeleninový salát se zálivkou z tahini

Losos nebo jiné ryby a mořské plody do zdravého jídelníčku patří. Zdroj: Shutterstock.com / bitt24

Den 6.

Snídaně: Ovesné lívance s lesním ovocem nebo ovesno mléčný nápoj s ovocem

Oběd: Dušené nebo grilované kuřecí maso se zeleninou a rýží

Večeře: Zeleninový salát s quinoou

Den 7.

Snídaně: Celozrnný žitný chléb s lososem a zeleninou

Oběd: Pečená zelenina s mozzarellou a kousek pečeného kuřete

Večeře: Vařená červená řepa se sýrem nebo tvarohem

Vařená nebo pečená řepa je skvělá se sýrem. Zdroj: Shutetrstock.com / istetiana

Nezapomeňte, že saláty si zaslouží dobrou zálivku. Naučte se používat oleje, citron, tahini, koření, česnek a hořčici. Vykouzlíte z nich skvělé dresingy.

Dopřejte si i svačinu

Podle potřeby doplňte jídelníček také o svačiny. Ať už je zařadíte mezi jídla v jakoukoli denní dobu, nepřejídejte se a upřednostňuje mléčné výrobky, ideálně zakysané. Na svačinu si dejte také ovoce, semínka a ořechy. Můžete také připravit zeleninovou nebo ovocnou 100 % nedoslazenou šťávu.