Naložte vlašské ořechy do medu a několik jich snězte každý den. Jsou zázračné!

Máte rádi vlašské ořechy? Pokud ano a jíte je pravidelně, pak pro vás máme tip, jak je udělat ještě chutnější a zdravější. Stačí je naložit do medu, každý den si jich pár dát a uvidíte, co se s vaším tělem stane.

Zbyly vám ořechy, které jste nezužitkovali do vánočního cukroví? Pak vám poradíme recept, který vám bude nejen chutnat, ale také uděláte něco pro své zdraví, když si tuto pochoutku budete dopřávat. Jde o vlašské ořechy v medu, které obsahují mnoho prospěšných látek.

Vlašský ořech je druh ořechu, plod ořešáku královského, který se skládá z poživatelného jádra obklopeného pevnou dřevnatou skořápkou.

Zdravé plody obsahují nenasycené mastné kyseliny. Ty pomáhají snižovat škodlivý chlesterol v krvi a působí jako prevence před cévními onemocněními. Vlašské ořechy jsou dále významným zdrojem bílkovin a vitamínů skupiny B. Tyto vitamíny přispívají ke správné funkci mozku, nervového systému a dalších vnitřních orgánů.

Vlašské ořechy jsou plody ořešáku královského. Zdroj: profimedia.cz

Kombinace medu a ořechů působí s tělem divy!

Ořechy jsou také zdrojem kvalitních bílkovin, minerálů a železa. Konzumace vlašáků prospívá nervové soustavě a kvalitně ovlivňuje funkci mozku. Dále příznivě působí na plíce, ledviny i tlusté střevo.

Med zlepšuje trávení a snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Jeho účinnost proti mnoha druhům bakterií a virů byly dokonce laboratorně prokázány. Med působí proti různým druhům kvasinek a má i protiplísňové účinky. Při kožním podání má také antiseptické účinky a působí prý podobně jako peroxid vodíku.

Kombinace ořechů s medem je tedy přímo elixírem pro vaše zdraví!

Plody vlašského ořechu se nakládají do medu nejčastěji na jihu Evropy. Nejenže jsou tak zdraví ještě více prospěšné, ale je to i vynikající lahůdka! Vyzkoušejte, proč je tento recept ve Středomoří tolik oblíbený. Pojďme si společně nakládané vlašské ořechy v medu připravit.

Naložte vlašské ořechy do medu Zdroj: Profimedia.cz

Nakládané vlašské ořechy v medu

Budete potřebovat vyloupané vlašské ořechy a tekutý luční med. Dále potřebujete čistou, ideálně vyvařenou sklenici, oloupané vlašské ořechy (jednoduchého oloupání dosáhnete oloupáním po cca dvacetiminutovém spaření vroucí vodou), nekrystalizovaný tekutý luční med – pokud máte med v lednici nebo jiném chladném místě, předehřejte ho v horké lázni na max. 50 °C.

Ořechy nasypejte do sklenice a zalijte medem. Ořechy by měly být zcela ponořeny. Sklenici uzavřete a nechte při pokojové teplotě stát alespoň 24 hodin. Ořechy v medu můžete přidávat do bílého jogurtu, ovocných salátů či do obilninových kaší.

Náš tip: Do medu můžete k ořechům přidat i různé bylinky, např. meduňku nebo levanduli.

