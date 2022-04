Hoďte do vody semena vojtěšky: Alfalfa je zdravotní zázrak

Možná vám uniklo, že se v této době vojtěška označuje jako superpotravina. Proč tomu vlastně tak je? Je vojtěška opravdu tak zázračná a zaslouží si tolik chvály a slávy?

Jednoznačně ano! Připravte si naklíčenou vojtěšku doma a ponořte se do třítýdenní léčebné kúry, po které se budete cítit jako znovuzrození. Po zimě si nějakou tu očistu zasloužíme, lépe řečeno, naše tělo si ji zaslouží!

Tolice vojtěška (Alfalfa) se považuje především za pícninu, ale už si hledá místo i v našem jídelníčku. Zdroj: Profimedia

Tolice vojtěška

Tuto rostlinku znáte spíše jen jako vojtěšku, někteří možná zaslechli i mezinárodní výraz alfalfa nebo dokonce lucerna (její semena, která jsou uložená v luscích, v noci totiž lehce svítí – obsahují fosfor). Spadá do čeledi bobovité/motýlokvěté a jedná se o vcelku významnou pícninu (rostliny, které jsou pěstovány za krmným účelem). Rostlina roste i 12 dlouhých let, dosahuje výšky 30 – 90 cm a kvete koncem jara až do září. Již před dávnou dobou Arabové považovali vojtěšku za matku všech medikamentů.

Objevení klíčků

Není tomu tak dlouho, když se vojtěška u nás řadila zejména jen mezi pícninu a nikoho by nenapadlo ji nějakým způsobem zpracovávat do formy lidské potravy. Ale doba jde kupředu v mnoha směrech. Vyznavači makrobiotické, veganské či vegetariánské stravy našli její kvalitní chuťové hodnoty – klíčky vojtěšky jsou skvělou přísadou do nejrůznějších pokrmů.

Účinky vojtěšky

Šťáva z lodyhy rostliny zabraňuje ateroskleróze, zlepší krevní oběh, sníží hladinu cholesterolu v krvi, pomůže při zánětu močových cest a srovnává dokonce i hladinu cukru v krvi. Obsahuje hromadu prospěšných látek, například vápník, hořčík, měď, mangan, železo, fytohormony, fluor, draslík, křemík, flavonoidy, vitamíny A, B2, B12, C a K.

Co z toho vyplývá? Vojtěška je doporučována jedincům, kteří trpí srdečními chorobami, kornatěním cév, kloubovým onemocněním, ale i těm, kteří mají nedostatek křemíku v těle (praskající cévky očí nebo po těle i padání vlasů).

Alfalfa, vojtěška, patří mezi nejlahodnější. Ale je třeba ji konzumovat, teprve až zezelená. Zdroj: Ildi Papp / Shutterstock.com

Naklíčená semena

Čerstvě naklíčená semena obsahují nejvýznamnější vitamíny, kterými můžete po zimě své tělo oblažit. Klíčit můžete samozřejmě v klíčící misce, kterých je na trhu už dostatečné množství. Jestliže jste začátečník a ještě nevíte, zda se klíčení budete později věnovat, postačí vám na naklíčení třeba sklenice od okurek překrytá gázou. Nejprve jednu lžíci semen propláchněte ve studené vodě a ponořte je do studené vody, kde budou přes noc bobtnat. Další den semínka opět propláchněte vodou, nechte okapat a dejte je do sklenice, kterou přikryjte gázou a dejte na nějakou dobu dnem vzhůru na misku, aby odtekla přebytečná voda. Semínka nesmí stát ve vodě! Každý den by se měla semena proplachovat dvakrát. Po dobu klíčení sklenici uchovávejte při pokojové teplotě a nejlépe na tmavém místě, jelikož světlo nutí semínka k předčasné tvorbě lístečků. Naklíčení dejte 2 – 3 dny, pak už můžete vesele konzumovat. Část lidí dává sklenici s klíčky před konzumací ještě na sluníčko, aby získaly zelenější barvu. Naklíčená vojtěška vydrží cca 3 dny, životnost můžete prodloužit uchováváním v lednici. Jako léčebná několikatýdenní kúra se užívají denně 3 lžičky klíčků.

Zdroje: www.jimejinak.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, magazin.biooo.cz