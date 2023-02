Poznejte moc vrbové kůry: Babiččiny recepty pro zdraví, které fungují dodnes

Vrbové kůře se také říká přírodní aspirin. Tento zcela přírodní, avšak málo používaný prostředek zná lidové léčitelství už stovky let. Přesto se na vrbovou kůru pozapomnělo. Znáte její účinky?

Stará známá vrbová kůra

Víte, že vrbě byste neměli svěřovat jen svá tajemství, ale také zdraví? Vrbová kůra je osvědčeným léčivem, které se dříve běžně užívalo na mnohé neduhy.

Nejčastějšími zdravotními problémy především v zimě, ale i během deštivého jara či podzimu, je obyčejné nachlazení. Vrbová kůra se používala i ve formě odvaru slazeného medem. Abyste nemuseli pátrat, který druh vrby a jak kůru upravit, stačí zajít do lékárny nebo ji koupit na internetu. Vrbová kůra se prodává podrcená na malé kousky, ale také ve formě jemného prášku nebo extraktu v kapkách.

Vrbová kůra je starý přírodní lék podobný aspirinu. Zdroj: Profimedia

Jak vrbovou kůru používat

Pokaždé když přišla doba posmrkávání a horeček, chystal se z kůry obyčejný odvar, který se užíval jen po troškách. Na přípravu bylo třeba 30 g opláchnuté čisté vrbové kůry, kterou bylo nutné povařit ve čtvrt litru vody zhruba 7 minut. Po svaření se nechala kůra louhovat ve vodě ještě 20 minut, než ji bylo možné osladit medem a užívat po lžíci každé dvě hodiny.

Čaj z vrbové kůry se používal také proti problémům s usínáním či při úzkostných stavech. Vrbová kůra se smísila s měsíčkem, meduňkou, kozlíkem, třezalkou a mateřídouškou ve stejném poměru a z jedné čajové lžičky směsi se připravil obvyklým způsobem bylinný čaj, který se měl užívat asi hodinu před usnutím.

Z vrby můžete připravit čaj, odvar, oplach či koupel. Zdroj: Profimedia

Nutno dodat, že vrbová kůra se nesmí při vnitřním použítí nadužívat a ani dlouhodobé kúry se nedoporučují. Stejně jako acylpirin působí dráždivě na žaludek a při dlouhodobém nadužívání může způsobit až rakovinu. Za zcela bezpečnou dávku se považuje maximálně 240 ml čaje denně. Vždy se raději o jejím užívání poraďte se svým lékařem.

Jak vyrobit tinkturu z vrbové kůry?

Z vrby se také připravovala tinktura. Pokud vás toto téma zajímá podívejte se na velmi obsáhlé video Karolíny Romáškové, která se s vámi podělí o všechny důležité informace o vrbové kůře, ale také o výrobě tinktur.

Vrbová kůra svědčí také pokožce

A to ještě není vše. Z vrbové kůry si ženy chystaly lázeň pro chodidla, a to nejen pro sebe, ale i pro své milované muže. Odvar z vrbové a dubové kůry se šalvějí a yzopem se totiž používal také jako účinná koupel, a to proti pocení nohou.

V litru vody bylo třeba povařit dvě lžíce vrbové kůry, dubové kůry, a nati z yzopu s 1 lžicí šalvěje. Byliny se vařily 5 minut, máčely odstavené z plotny dalších 15 minut. Po scezení zbytků bylin bylo třeba nohy v lázni koupat alespoň 20 minut jednou týdně.

Lázeň z vrbové kůry pomáhá proti pocení nohou. Zdroj: shutterstock.com

Vrbová kůra totiž působí blahodárně také na kůži. Užívá se ve formě oplachů proti akné, ale také na redukci vrásek, vypnutí a pročištění pokožky. Nejenže dokáže kůži zjemnit a vyhladit, ale také obsahuje množství antioxidantů, které napomáhají zdraví pokožky.