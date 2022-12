5 potravin, které jsou v USA zakázané, ale u nás se běžně konzumují. Jíte je?

Jiný kraj, jiný mrav. Na které dobroty v USA rozhodně nenarazíte, protože jsou zakázané? Některé vás možná překvapí…

Na světě existuje mnoho potravin a výrobků, které jsou v jednom státě legální a naprosto běžné, ale ve druhém státě na ně nenarazíte, neboť jsou zakázané a lidé se k nim jen tak nedostanou.

Jestliže někomu ze zámoří chcete udělat radost a nějakou vybranou delikatesu jim poslat nebo jí přepravit osobně v zavazadle, raději si předem řekněte „NE“, protože ty opletačky za to nestojí. Určitě se předem podívejte na seznam věcí, se kterými byste mohli mít na cestách problémy.

Čerstvé mléko přímo od krávy se v USA prodávat nesmí. Zdroj: Profimedia

V dnešním článku se budeme zabývat potravinami, které nenajdete na pultech amerických obchodů, ale u nás na některé z nich natrefíte v každém malém krámku. Jaké to jsou, jste zvědaví?

Kaviár

Delikatesu každým coulem – kaviár – ve Spojených státech amerických v marketech nenajdete. V roce 2002 se totiž ve Spojených státech rozhodli bojovat proti vymírání ryb, ze kterých je kaviár získáván. Chvilku to trvalo, ale pravý kaviár z jeseterových ryb se od roku 2005 v USA legálně neobjevil.

Pravý kaviár z jeseterových ryb se od roku 2005 v USA legálně neobjevil. Zdroj: Shutterstock

Mléko přímo od kravky

Tato pochoutka není pro každého, ale jsou lidé, kteří jí milují. Ve 20 státech Ameriky si jí dopřát nemůžete. Čerstvé mléko je podle nich příliš zdraví nebezpečné, proto ho oficiálně nikde neseženete, dokonce ani sýry z něj. Důvod je jednoduchý, neupravené mléko může obsahovat spoustu ne úplně prospěšných bakterií.

Na zajímavé video, kde je všech pět zakázaných lahůdek, se můžete podívat zde:

Překvapení z vajíčka?

U nás dětmi milované Kinder vajíčko s malinkatou hračkou uvnitř žlutého plastového pouzdra je v USA zakázané. Rozhodli tak z důvodu jednoho zákona z roku 1938 o bezpečnosti potravin. Zákon udává fakt, že jakékoliv cukrovinky nesmí obsahovat nejedlé části, aby je člověk náhodně nepozřel. Jelikož jsou Spojené státy americké světovou velmocí, firma, která Kinder vajíčka vyrábí, přišla na trh s novinkou Kinder Joy, kdy je jedlá část oddělena od té nejedlé.

Maková panenka

Češi mák milují, dokonce naše země spadá do makové velmoci. Buchty, koláče, šišky s mákem, ale i pohádky o Makové panence (ty snad zakázané nejsou). Mák je ale v USA zakázaný a tyto dobroty si člověk dát nemůže. Důvod je prostý, v některých zemích je totiž jasné pravidlo mák = droga.

Mák je v USA považován za drogu. Zdroj: Shutterstock

Tučná játra

Foie gras je pochoutkou, která zaujala velké množství gurmánů po celém světě. Tučná husí či kachní játra jsou sice vynikající delikatesou, ale jestliže si člověk uvědomí, jak se taková játra získávají, nemusí mu to být příliš po chuti. Aby játra získala požadovanou strukturu, musí se opeřenci překrmovat, což jen tak samo od sebe nejde. Do krku se jim strká trubice, přes níž je husa či kachna dokrmována. A právě tento nehumánní způsob se potázal se zlou u radních z New Yorku.

