Co se stane, když budete pít zázvorový čaj každý den? Za jak dlouho zhubnete?

Tolik opěvovaný zázvor je neskutečně prospěšný našemu zdraví. Kromě toho, že je skvělý jako prevence před nachlazením, pomůže i s redukcí nadbytečné váhy. Využijte tento vzácný kořen tedy i při hubnutí. Zrychlí vám metabolismus a dokáže tak zvýšit počet kalorií, které bude vaše tělo spalovat.

Zlepšili jste svůj životní styl, dodržujete zdravý jídelníček, pravidelně cvičíte, ale ručička na váze se zastavila na mrtvém bodě? Zkuste zázvor! Skvěle ochutí jídlo a přiblíží vás k vysněné váze. Zázvor je kořen, který má velmi ostrou a pikantní chuť, ale stojí za to si jej dopřávat pravidelně. Má totiž spoustu přínosů pro lidské tělo a zdraví.

Využívá se nejen jako čaj, ale najdete ho v mnoha léčebných směsích, je častou ingrediencí skvělých jídel a můžete si z něho vyrobit i báječnou zázvorovou šťávu. S jeho pomocí prostě vyléčíte nejeden neduh, který lidské tělo může potrápit. A jestliže patříte mezi ty, kteří stále dokola bojují s nadbytečnými kilogramy, tak vám bude skvělým pomocníkem.

Mocná ajurvéda

Věda o životě, neboli ajurvéda, vychází z indického lékařství a jedná se o léčení přírodními metodami. Vždy bere v potaz nejen duševní stav jedince, ale i celkovou tělesnou kondici. A právě podle této metody může konzumace zázvoru udržet vaši váhu pod kontrolou. Tuto skutečnost potvrdili i mnohé studie a výzkumy.

Protože je zázvorový čaj bohatý na antioxidanty, skvěle pomáhá tělu zbavit se všech toxinů, které způsobují nepříjemné záněty a někdy i nemoci. Zdroj: profimedia.cz

V časopise Journal of Science and Food of Agriculture byla v roce 2014 publikována studie, která ukázala, že potkani s nadváhou, kterým byl podáván zázvorový extrakt, dokázali zhubnout během třiceti dní, kdy tento extrakt konzumovali. Vědci tudíž dospěli k názoru, že zázvor dokáže ovlivnit v pozitivním slova smyslu samotný proces hubnutí a je tak skvělým pomocníkem při léčbě obezity.

Jen zázvor však nestačí

V případě, že chcete zhubnout, tak samozřejmě nestačí popíjet jen zázvorový odvar a nic dalšího nedělat. Měli byste se plně zaměřit na svou celkovou životosprávu. V první řadě upravit svůj jídelníček tak, aby v něm byl dostatek zeleniny, ovoce a lehkých, dobře stravitelných potravin. Vyhněte se zpracovaným potravinám, tučným výrobkům, smaženým jídlům a fast foodu. Myslete i na dostatek pravidelného pohybu, bez toho to nejde a vaše tělo jej prostě potřebuje.

Jak zázvor ovlivní hubnutí?

Zázvor má skvělou výbavu, a tak je opravdu skvělým doplňkem ke zdravému životnímu stylu a zároveň i redukci váhy. Má v sobě totiž velmi účinné látky, díky kterým nastartuje metabolismus a vaše tělo bude na hubnutí lépe připraveno. A výsledkem bude váha, o které již dlouhou dobu sníte.

Zázvor vám zajistí mnohem lepší trávení

Velkým přínosem zázvoru je to, že úžasně podporuje trávení. Svými účinky pomáhá pravidelnému pohybu střev a zároveň pomáhá žaludku. Jídlo se tak v těle zpracovává lépe a snadněji. Z veškeré potravy si tak vaše tělo vezme to, co potřebuje. Samozřejmě jen pokud jej nebudete zatěžovat nezdravým jídlem.

Zázvor zrychluje metabolismus

Jenou z nejvýznamnějších vlastností zázvoru je jeho termogenní schopnost. Umí totiž zvýšit teplotu těla, pomáhá tak zvýšit tempo metabolismu a tělo spaluje více tuku. Zázvor je prostě jednou z nejúčinnějších rostlin, které napomáhají tělu přirozeně zhubnout.

Zázvor vám dodá pocit sytosti

Znáte ty momenty, kdy nemáte hlad a máte na něco, jak se říká chuť či vás takzvaně honí mlsná? Vsaďte na zázvor! Pomůže vám tyto okamžiky překonat, protože umí báječně potlačit nesmyslné chutě. Můžete si jednoduše připravit čaj, pravidelně jej popíjet a nebudou vás tyto momenty obtěžovat. Když si dáte šálek ještě před jídlem, nebudete mít dokonce ani pocit velkého hladu.

Zázvor je plný antioxidantů

Protože je zázvorový čaj bohatý na antioxidanty, skvěle pomáhá tělu zbavit se všech toxinů, které způsobují nepříjemné záněty a někdy i nemoci. Tělo totiž funguje mnohem lépe, protože všechny zatěžující toxiny jsou odstraněny a může o hodně lépe spalovat tuky.

Hubnutí se zázvorovým čajem podpoří. Vždy ale myslete i na zdravý jídelníček s dostatečnou fyzickou aktivitou. Zdroj: profimedia.cz

Připravte si zázvorový elixír

Co budete potřebovat: 250 ml vody, 30 g zázvoru, šťávu z půlky citronu, 1 lžíci medu

Uvařte si šálek vody v konvici či menším hrnci. Přiveďte vodu k varu, přidejte zázvor a nechte vše vařit asi dalších dvacet minut. Následně odstavte z plotny a nechte stát ještě asi deset minut. Pak už lektvar jen nalijte do šálku, přidejte šťávu z poloviny citronu, lžíci medu a vše promíchejte.

Jak konzumovat

Nejprve začněte tak se dvěma šálky čaje denně. Nejlépe kolem oběda a večeře po dobu asi patnácti dní. Pak si dejte tak týdenní pauzu a poté opět nasaďte kúru. Ale nezapomeňte! Hubnutí se zázvorovým čajem jen a pouze podpoří. Vždy myslete na správný a zdravý jídelníček s dostatečnou fyzickou aktivitou.

Zdroje: www.jak-hubnout.eu, www.pruvodcevyzivou.cz, www.viposobnosti.cz