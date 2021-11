Jednoduchý domácí nápoj z medu a zázvoru vás nyní před viry ochrání nejlépe

Podzimní plískanice číhají za dveřmi, teploty jsou čím dál tím nižší a bacily a viry nás ohrožují na každém kroku. Vyzrajte na nepohodu přírodním lékem, který posiluje organismus a dodává energii. Připravte si zázvor s medem.

Med a zázvor patří mezi oblíbené léky, po kterých většina z nás sáhne kdykoli, když cítíme, že na nás „něco leze". A není divu. Zázvorový čaj s medem nejenže skvěle chutná, ale také zahřeje a tlumí bolest v krku. Zkuste si z těchto dvou ingrediencí připravit další pochutinu, jež posiluje organismus preventivně.

Med

Různé studie naznačují, že med má silné antibakteriální účinky, funguje i při léčbě vředů, proleženin, popálenin a zánětů. Podle odborníků to je díky přítomnosti peroxidu vodíku, který do něj včely ukládají. Ten má silné oxidační a redukční vlastnosti. Med je také přirozeně acidní, což boji s bakteriemi napomáhá. Látky dextrometorfan a difenhydramin v něm přítomné zmírňují noční kašel a zlepšují spánek. Med navíc obsahuje, kromě glukózy a fruktózy, které dodávají organismu energii, také vitaminy C, A, B1, B2, B6, B12, D, K a E.

Med není sladkost... Med je lék! Zdroj: Profimedia

Zázvor

Zázvor není jen chutným kořením, ale především významným lékem. Je nabitý živinami a biologicky aktivními látkami, které prospívají tělu i mozku. Mezi tu nejvýznamnější patří gingerol, který je silně protizánětlivý a antioxidační. Výzkumy potvrzují, že zázvor pomáhá v boji proti různým druhům nevolnosti, snižuje tzv. svalovku a ulevuje od otoků svalů po cvičení. Díky svým protizánětlivým vlastnostem zmírňuje bolest a ztuhlost kloubů u pacientů s osteoartrózou a urychluje vyprazdňování žaludku. To může pomoci lidem, kteří trpí chronickými trávicími problémy (dyspepsií). Mimo jiné tento světle žlutý kořen zmírňuje menstruační bolesti, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, riziko vzniku infekčních onemocnění a zlepšuje fungování mozku. Studie také potvrdily, že gingerol by mohl pomáhat také při prevenci vzniku rakoviny.

Zázvor s medem

Na lahodnou směs budete potřebovat cca 10 cm kořene zázvoru, domácí med a 2 větší citrony v BIO kvalitě. Ty dodají lehce nakyslou chuť a vitamin C. Zázvor očistěte škrabkou nebo nožem a citrony omyjte pod teplou tekoucí vodou. Ingredience nakrájejte na menší kousky a nasypejte do větší, důkladně vymyté, zavařovací sklenice. Tyčovým mixérem vše rozmixujte na drobno. Poté směs zalijte medem a zamíchejte, aby se vše dokonale spojilo. Skleničku uzavřete a uložte do lednice. Za tři dny můžete lék začít užívat. Přidejte si ho do horké vody nebo ho konzumujte samotný.

Léčivý oddenek zázvoru. Zdroj: asharkyu / Shutterstock.com

Dávkování zázvoru

„Zázvor je třeba užívat v rozumné míře. Dospělí čtyři gramy denně. Děti do dvou let by neměly zázvor užívat vůbec,“ zdůrazňuje MUDr. Alžběta Béderová. „V těhotenství je vhodné užívat jej jen v malých a mírných dávkách. Zázvor se nemá jíst nalačno, protože může naopak způsobit zažívací potíže, zejména při žaludečních a duodenálních vředech. Rovněž není vhodný pro diabetiky,“ upozorňuje lékařka.

