Vyrobte si zázvorovou vodu podle tisíciletého receptu: Zbaví migrény a zhubnete

Zázvorovou vodu lze snadno vyrobit doma za minimální náklady. Navíc, pokud nemáte rádi zázvor v jídle, jeho konzumaci vám to usnadní, jelikož si k němu můžete dopřát sladký med. Lidé kořen zázvoru používají po tisíce let nejen jako koření, ale především jako přírodní lék, který pomáhá s léčbou bolestí i nevolností.

Stručná historie zázvoru

Nemusíte být pouze zastánci raw stravy či smoothies, abyste si dopřáli benefity, které zázvor samotný, ale především jeho šťávy, nabízejí. Zázvor se stal součástí našich domácností i mimo chřipkové období a je k dostání celoročně. Rostlina čeledi zázvorníkovitých pochází z Číny a Indie. První zmínka o zázvoru jako koření spadá do čtvrtého století před naším letopočtem. Hinduistický kněz si ho připsal k receptu na úpravu masa. Z kuchyně se rychle dostal i do tradiční čínské medicíny. U nás jsou zmínky o zázvoru datovány již od 13. století, kdy ho naši předci používali sušený a naložený v cukru. Proto se lehce dostal do sladkých pochoutek jako je perník nebo v Anglii zázvorové sušenky.

Léčivé účinky zázvoru

Zázvor sušený i čerstvý Zdroj: Shutterstock.com / Elena Schweitzer

Moderní výzkumy ukazují, že zázvor má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a protiparazitické účinky. Pomáhá s rýmou, bolestí v krku, zahleněním, kašlem i chřipkou. Je také bohatým zdrojem antioxidantů, které podporují imunitu a tím posiluje obranyschopnost těla. Za svou chuť a vůni může poděkovat přírodním silicím jako jsou zingeron, gingerol a shogail. Ty na sebe navazují škodlivé toxiny, které pak s močí vypuzujeme z těla.

Zázvor a migréna

Zázvor zvyšuje hladinu serotoninu, který při záchvatech migrény působí jako chemický posel a s nastupující bolestí klesá. Pomáhá jak preventivně, tak již s nastupujícím záchvatem.

Zázvor zrychluje metabolismus, zlepšuje hospodaření se živinami a pomáhá orgánům detoxikovat tělo Zdroj: Profimedia.cz

Zázvor a hubnutí

Zázvor zrychluje také metabolismus, zlepšuje hospodaření se živinami a pomáhá orgánům detoxikovat tělo. Tento žlutý kořen také stimuluje vylučování pankreatických enzymů a žaludečních šťáv. Tím celkově zlepšuje trávení. Navíc, po vypití zázvorové vody, se budete cítit déle sytější a budete mít vyváženou hladinu cukru v krvi. Tím pádem vás nebude „honit mlsná".

Zlepšuje cirkulaci krve

Zázvor má vysoký obsah hořčíku a zinku, na něž často zapomínáme. Ty zlepšují cirkulaci krve a pomáhají snižovat hladinu špatného LDL cholesterolu. Draslík zase reguluje hladiny krevního tlaku a snižuje možné riziko vzniku cévní mozkové příhody. Reguluje také rovnováhu tekutin v těle.

Jak si připravit zázvorovou vodu

Jsou dva možné způsoby přípravy. Buď si zázvor vyluhujete nebo odšťavníte a poté šťávu zředíte.

Budete potřebovat:

10 dkg zázvoru

5 čajových lžiček medu

1 citrón

1 l vody

Zázvor nastrouhejte, přidejte med a šťávu z citrónu. Vše zalijte litrem horké vody. Pozor, aby nebyla vroucí. Nechte odstát alespoň 5 hodin, nejlépe přes noc v ledničce. Ráno si můžete zázvorovou vodu ohřát nebo ji vypít studenou.

Pokud máte odšťavňovač, zázvor a citrón odšťavněte, přidejte med a vše nalijte do čisté uzavíratelné sklenice. Ráno si můžete přidat šťávu do horké nebo studené vody či bylinkového čaje.

Zázvorová voda – dávkování

Lékaři doporučují konzumovat maximálně 3–4 gramy zázvorového extraktu denně. Pokud jste těhotná, nekonzumujte ho více než 1 gram. Zázvor se nedoporučuje dětem do 2 let.

1 gramu zázvoru odpovídá půl čajové lžičce práškového zázvoru, 1 čajové lžičce strouhaného syrového kořene a 4 šálkům vody s vyluhovanou půl čajovou lžičkou strouhaného zázvoru.

