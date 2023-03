Proč si naše babičky pravidelně obkládaly kotníky zelím a proč byste měli taky

Využijte zelí, jak jen je to možné. Tato zdánlivně obyčejná zelenina je plná zdraví, a proto byste ji měli nejen zařadit do jídelníčku, ale naučit se ji také používat ve formě obkladů. Jak a proč se to dělá?

Zdroje: Bylinky z klášterní lékárny, J. G. Mayer, K. Saum, B. Uehleke ISBN: 80-242-1099-1, zdravezdravi.cz Léčivé zelí Zelí je skvělé ve všech podobách. Kysané zelí je významným zdrojem probiotik a rozhodně by mělo patřit do našeho jídelníčku, ať už milujete vepřo - knedlo - zelo nebo jste vegan. Zelí však není potřeba ani nijak upravovat. I čerstvé zelí je zdrojem řady skvělých látek, které podporují naše zdraví obecně, ale významně mimo jiné také cévní systém. Podívejte se, co říká o chorobách srdce a cév také odbornice na toto téma prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. I ona klade důraz na životní styl, zlozvyky, ale také jídelníček: Zelné obklady po vzoru našich babiček Zelí je bohaté na řadu živin a bioaktivních látek, které mohou mít pozitivní vliv na zdraví cévního systému. Nejenže můžete konzumací zelí podpořit celý krevní oběh, ale lze jej použít i místně. Zelím se obkládají například kotníky nebo oblasti bolestivých cév na nártech, nohou i hřbetu ruky. Pomačkané nebo naklepané listy zelí totiž působí protizánětlivě a tiší bolest. Listy zelí je vhodné mírně pomačkat třeba válečkem a upevnit na tělo pomocí volného obvazu. Zdroj: Shutterstock Jak si připravit obklad ze zelí Listy zelí je vhodné mírně pomačkat třeba válečkem a upevnit na tělo pomocí volného obvazu. Takto se dříve používaly zelné listy i na popáleniny nebo bodnutí hmyzem. List je třeba vyměnit, jakmile začne hnědnout, minimálně by měl působit na místě jednu hodinu, maximálně přes noc nebo půl dne. Na obklady se používá bílé zelí. Zdroj: Shutterstock Jak zelí prospívá zdraví? Proč je zelí zdravotně zajímavé? Zelí rozhodně nepoužívejte jen na obklady, ale hlavně tuto významnou zeleninu zařaďte i do jídelníčku. Obsahuje totiž podle vědeckých studií antioxidanty, jako jsou vitaminy C a E, karotenoidy a flavonoidy, které pomáhají chránit cévy před poškozením volnými radikály a oxidačním stresem, který může vést k poškození stěn cév a zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Čerstvé i kysané zelí zařaďte do jídelníčku. Zdroj: Cozy Home / Shutterstock.com Zelí proti mrtvici a infarktu Zelí je také bohaté na vlákninu, která může pomoci snižovat hladinu cholesterolu v krvi a tím snižovat riziko srdečně-cévních onemocnění. Navíc se v zelí nachází i vysoké množství vitamínu K, který je důležitý pro správnou srážlivost krve, redukci rizika mrtvice či infarktu. Kysané zelí je plné probiotik. Zdroj: iuliia_n/Shutterstock.com Zelí proti obezitě Jistě vás také potěší, že zelí má nízkou energetickou hodnotu, což znamená, že může být součástí zdravé a vyvážené stravy, která pomáhá udržovat zdravou váhu a snižovat riziko obezity. I to je další faktor rizika srdečně-cévních onemocnění. Čtěte také: Co se stane s tělem, když budete denně pít čaj ze sedmikrásek? Zázrak zadarmo! Čtěte také: Bolavé zuby - zahřívat, nebo chladit?