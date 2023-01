Tajemství zdraví japonských žen nad 50 prozrazeno: Denně jedí tento přírodní lék

Proč jsou Japonky tak vitální a dožívají se vysokého věku? Jejich tajemstvím by mohlo být pro nás neznámé natto. Co je to natto a jak prospívá zdraví? Je důležité právě pro ženy po padesátce, a to díky pozitivnímu vlivu na kosti, ale nejen na ně.

Zdroje: www.celostnimedicina.cz, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_K2

Exotická jídla známá i neznámá

V dnešní době je docela běžné, že jeden den jíme sushi, druh‎ den pizzu a za pár dní třeba mexické tacos. Mohlo by se zdát, že o vaření toho víme hodně, různé exotické ingredience nám nejsou cizí a i zvláštní způsoby přípravy jsme si docela osvojili nebo o nich alespoň něco víme.

Ženám po padesátce svědčí orientace na zdravější jídelníček. Vyzkoušejte také natto. Zdroj: Profimedia

Znáte natto? Prospívá především ženám

Natto je fermentovaný sójový výrobek, který je původní v Japonsku. Je vyroben z naklíčených sójových bobů, které jsou následně fermentovány. Natto je velmi bohaté na vlákninu a bílkoviny a je také zdrojem několika důležitých vitamínů a minerálů, jako je například vitamin K2, a draslík. Charakteristickým znakem tohoto pokrmu je lepivá konzistence a specifická chuť, která může být pro některé lidi poněkud neobvyklá. Natto se obvykle konzumuje jako součást snídaně nebo svačiny a je často podáváno s rýží nebo jako příloha k japonským jídlům.

Podívejte se na toto video, které přibližuje u nás méně známou fermentovanou potravinu a nezapomeňte si zapnout i české titulky.

Proč je nato vhodné pro ženy nad 50?

Jako jiná fermentovaná jídla, i natto obsahuje probiotické bakterie, konkrétně kmen Bacillus subtilis, který se používá při jeho fermentaci. Probiotické bakterie jsou živé mikroorganismy, které jsou podobné těm, které se přirozeně vyskytují v lidském trávicím traktu. Mohou přispět ke zlepšení stavu trávicího systému a celkového zdraví. Protože právě zdravé zažívání přímo souvisí s naší obranyschopností. Natto je tedy dobrým zdrojem probiotik a může přispět k udržení dobré rovnováhy bakteriálního osídlení v trávicím traktu.

Natto pochází z Japonska. Zdroj: Profimedia

Některé studie navíc naznačují, že konzumace natta může mít pozitivní vliv na zdraví kostí, srdce a cév, a může také přispět ke snížení rizika vzniku některých forem rakoviny. I když je nutné účinky natta dále studovat, jaký‎ má natto vliv na organismus rozebírala studie z roku 2014 publikována v časopise Nutrition Research and Practice, ve které bylo zjištěno, že konzumace natta může snížit hladinu cholesterolu v krvi a tím přispět k udržení zdraví srdce a cév. Další je například Studie z roku 2016, která byla publikována v časopise Nutrients, která zjistila, že konzumace natta může přispět k ochraně před některými formami rakoviny, zejména rakovinou tlustého střeva a konečníku.

Fermentovaná jídla i natto jsou prospěšná všem, ale zvláště přínosná jsou pro ženy nad 50. Zdroj: Shutterstock

Natto je zdrojem vitaminu K2

S účinky natta také jistě souvisí obsah vitaminu K2, který‎‎ je důležitý pro zdraví kostí i jako prevence osteoporózy. Může také pomoci jako prevence srdečních chorob tím, že pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku v krvi. Vitamin K2 také napomáhá v prevenci zubního kazu. Je důležitý pro zdraví zubů a kostí. Jeho nedostatek může vést k oslabení kostí a k narušení zdraví zubů.

Vitamin K2 se vyskytuje především v potravinách bohatých na živočišné bílkoviny, jako jsou sýry, maso, vaječný žloutek a některé druhy fermentovaných potravin, jako jsou natto a kysané zelí.