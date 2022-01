Tři největší chyby při krmení psů, kteří v nejlepším úmyslu dělají téměř všichni

Patříte k těm, kteří nedokážou odolat psím škemravým očím svého čtyřnohého geroje? A nakonec mu dáte kousek dobroty ze svého talíře? Největší chyba! Nejenže ztrácíte jistou autoritu, ale zároveň mu krátíte nevědomky život. Proto je dobré vědět, co nikdy pes nesmí dělat. Jinak vám přeroste přes hlavu a zlozvyky se pak špatně odnaučují.

Že jsou Češi vyhlášeným národem pejskařů, to se ví už dávno! Přestože v Evropské Unii početně převažují kočky, tak v České republice hrají prim psi. Češi jsou obecně velcí milovníci domácích mazlíčků. Celých 58 % českých domácností má jako člena rodiny i zvíře. Psa má doma 37 % lidí, kočky jsou hned se svými 23 % na druhé příčce. Podle údajů Evropské federace výrobců krmiv pro domácí mazlíčky žije v České republice více jak dva milióny psů!

Krmit psa pokaždé ve stejnou dobu a stejným množstvím potravy je ta jediná správná cesta. Zdroj: profimedia.cz

Všechno má svůj řád

Dodržování základních pravidel při krmení psa je důležité. Mnozí z nás se z „lásky“ k zvířeti dopouští při krmení zbytečných chyb. Ať už je to vědomě, nebo nevědomě, ve výsledku mohou vést ke špatnému zažívání a dalším nebezpečným zdravotním komplikacím. A také k výchovným problémům, které tímto psa zbytečně naučíte. Které jsou tři nejčastější a pes by je neměl dělat?

Krmení od jídelního stolu

Jedna ze zásadních chyb, které se stoprocentně vyvarujte. Psa rozmazlujete a on si vaše teritorium bude vydobývat tak pravidelně a dlouho, že ho jednoho dne můžete vidět stát na stole a bude skvěle hrát představení s názvem: „Král jsem tu já.“ Když budete vašeho psa krmit od stolu, vyvolá to u něj pocit, že má v domácnosti stejné postavení jako člověk.

Dávejte psům jen jídlo, které je pro ně určené. Zdroj: profimedia.cz

Někdo může namítnout, že pes je pro něho přeci na stejné úrovni jako ostatní členové rodiny. Proč, ne?! Je to na vás. Klidně se můžete k psovi chovat stejně jako k člověku a v tom případě mu kupovat stejně kvalitní jídlo, starat se mu o prvotřídní zdravotní péči a trávit s ním společný volný čas jako se členem rodiny. To je opravdu super! Přesto myslete vždy na to, že pes je od přírody smečkové zvíře a potřebuje mít jasno v hierarchii domácnosti tak, jak to má zakódované v genech. Více vůdců neexistuje. Jakmile si necháte pozici vůdce smečky vzít, s láskou si ji ponechá.

Především je naše běžné jídlo pro psa velmi nezdravé. Kromě toho, že je slané a kořeněné, v žádném případě neodpovídá skladbě zdravé krmné dávky. Možná si říkáte: „Vždyť sem tam nějaký ten kousíček mu neublíží.“ Máte pravdu, ale znáte to?! Z malého kousíčku se časem může stát pravidelný rituál, který probíhá několikrát denně. Jednak tím vašemu čtyřnohému kámošovi naprosto rozhodíte správný poměr živin, který je vhodným krmením nastaven, a jednak mu zvyšujete kalorický příjem.

Nepravidelné krmení vyvolává chaos

Pes potřebuje disciplínu a řád. Krmit psa pokaždé ve stejnou dobu a stejným množstvím potravy je ta jediná správná cesta. Prospěje to především správnému zažívání. Když se krmení opakuje vždy v podobném časovém úseku, pes si na to velice snadno navykne. Nebude zbytečně chodit kolem misky a nesmyslně tápat, jestli se v ní zrovna teď něco neukáže. Naprosto ideální je krmit dospělého psa dvakrát denně, a to vždy ráno a večer. Krmit pouze jednou denně není vhodné, protože za tak dlouhý čas bez jídla zvíře naprosto vyhladoví a postupně by to mohlo u aktivního psa vést až k extrémnímu hubnutí. Anebo naopak u méně aktivního psa k obezitě z důvodu zpomalení metabolismu. Pravidelné krmení dodá vašemu psovi především pocit jistoty.

Vyvarujte se překrmování

Základem každého zdravého životního stylu je samozřejmě střídmý a umírněný jídelníček. Nejen u lidí, ale i u psů. Rozdíl je v tom, že my jsme schopní si skladbu svého jídelníčku, dávku každého jídla a pohybových aktivit korigovat, jenže pes je ve všem závislý na nás.

Během dne pes dostane kromě svého jídla častokrát i další dobroty při venčení, nebo jen tak. Zdroj: profimedia.cz

Pes by měl vždy dostávat naprosto vyváženou stravu v odpovídajícím množství. Obojí by mělo odpovídat jeho skutečné váze, stáří a reálné tělesné aktivitě! Během dne pes dostane kromě svého jídla častokrát i další dobroty při venčení, nebo jen tak. Myslete vždy na to, že byste v dle toho měli snížit krmnou denní dávku. Riziko obezity je totiž největší u starších psů a těch, s nižší pohybovou aktivitou.

