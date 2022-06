Leonberger svým vzrůstem budí hrůzu, ale je to jedna z nejněžnějších psích duší

Pořídit si psa do domu či bytu vyžaduje pečlivě zvážit všechna pro i proti. Pokud hledáte plemeno, které na první pohled vzbuzuje respekt, ale doma se z něj stane mazel, leonberger je tou nejlepší volbou.

Domek se zahradou, početná rodina, dveře do domu stále otevřené… Leonberger vás za takové prostředí bude milovat a odmění se vám za to tím, že bude váš dům dobře střežit. Na nezvané návštěvníky zaštěká jednou a rozhodně se už nevrátí, svou velikostí rozhodně budí respekt.

Svou velikostí leonberger vzbuzuje respekt. Zdroj: Profimedia

Zbožňuje vodu

Jste akční rodina? Leonberger s vámi bude šťastný, protože má rád pohyb, hodí se pro výcvik, sportování a rozhodně ho vezměte s sebou plavat, protože tam se cítí nejlépe. Je proto využíván i k záchranářkému výcviku.

Leonberger bude šťastný, když mu pravidelně umožníte dovádět ve vodě. Zdroj: Profimedia

Mazel a ochranář

Leonbergerovi musíte dopřát stálý sociální kontakt, není to pes do kotce, ale do rodiny, kde bude usilovat o pozornost a o pohlazení. Rád se bude mazlit se všemi členy domácnosti, navzdory svým někdy až 80 kilogramům. Pokud ho socializujete už od štěněte, bude skvělým parťákem vašich dětí a bude je neustále ochraňovat.

Nejšťastnější je leonberher ve společnosti lidí, nenechávejte ho doma dlouho samotného. Zdroj: Profimedia

Citlivý a chytrý

Patří mezi velmi inteligentní psy, dokáže vycítit vaše emoce, ať už jsou jakékoli, ale ty negativní mu nedělají dobře, protože ho jeho silný ochranářský pud (například během hádky) nutí vždy někoho bránit. V jeho přítomnosti se však zřejmě hádat úplně přestanete.

