Co když pes nastydne: Pomůžou bylinky. Tyto jsou pro psy zdravotní zázrak

Už jste někdy měli nachlazeného psa? Víte, co to obnáší a jak se o psa postarat? Nachlazenému zvířeti mohou pomoci i bylinky. Které to jsou?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.floranazahrade.cz, www.sportovni-kynologie.cz, www.peliskydog.cz

Ne všichni psi trpí na nachlazení

Není pejsek jako pejsek a je také jisté, že některá plemena jsou na podmínky v zimě vybavena lépe než jiná. Zatímco někteří majitelé psů vůbec netuší, že by se pes mohl nachladit, protože jejich miláček bez následků skáče do řeky ještě pozdě na podzim a majitel jej marně volá zpět, jiní tuší, že si musejí dávat pozor.

Nejen plemeno čili typ srsti a tělesné konstituce souvisí s reakcí na nízké zimní teploty, důležitý je také individuální zdravotní stav či věk. I když je pes takové rasy, která běžně čelí chladu dobře, pamatujte, že kvůli celoročnímu pobytu uvnitř bytu v pokojových teplotách se může změnit i náchylnost zvířat.

U některých plemen se i přes krátkou srst nemusíte obávat onemocnění, ale vždy se vyplatí rozumný přístup. Zdroj: Shuttersock

Jak předejít nachazení u psa?

Nejen to, jak vnímají teplotu, ale také stav imunitního systému a otužilost hrají roli. Psi, kteří žijí celoročně venku mohou proto čelit změnám počasí mnohem lépe, avšak i taková zvířata samozřejmě potřebují nejen přístřeší, ale na zimu dobře zateplený kotec. U některých plemen je rozhodně vhodné psy v zimě obléknout, zvažte také délku procházky ve špatném počasí.

Pejsky v zimě chráníme nejen proti nízkým teplotám, ale také před nepřízní počasí, respektive dešti či sněžení nebo větru. Náhlé změny teplot zvládají hůře menší psi s krátkou srstí. Takovým pejskům může vadit také průvan. Abyste předešli nachlazení, psa můžete nejen obléknout, ale hlavně je nutné dobře jej po návratu z procházky osušit. I psi odolní a vybavení na zimu mohou trpět solí, která ulpí na tlapkách.

Psa určitě vytřete do sucha. V zimě ho neposílejte do vody. Zdroj: mis1il/Shutterstock.com

Co dělat, když se pes nachladil?

Psi se mohou prochladit, ale také nakazit virovou či bakteriální infekcí. Jako prevence se proto doporučuje kvalitní strava, jež obsahuje nezbytné nutriční látky, které podpoří i obranyschopnost pejska. Pes by měl mít vždy dostatek vody a potravy. Pokud nemá horečku, kašel nebo se jeho stav dramaticky nehroší, antibiotika nebývají nutná. Jak postupovat vzhledem ke zdravotní historii vašeho psa, vám poradí veterinář.

Stejně jako lidem, i psům mohou prospět bylinné přípravky. Pro psí imunitu jsou důležité vitaminy A, C a E, ale i omega-3 a omega-6 kyseliny. Vědecké studie doporučují psům preventivně přípravky ze šípku, s rybím olejem či vitaminové doplňky. Hodí se podle nich také heřmánek, který má antibiotické účinky a je ho možné používat vnitřně i zevně při poranění či problémech s pokožkou.

Pes může být během onemocnění unavený, ale určitě by měl jíst i pít. Zdroj: Shutterstock

Bylinky a psi

Psům však mohu bylinky pomáhat celoročně, tak jako lidem. Kynologové i vědci doporučují oregano čili dobromysl, rozmarýn, mátu, petržel i bazalku. Psům jsou bylinky podávány pro podporu trávení, ale také pro stimulaci vnitřních orgánů. Nutno dodat, že v tomto ohledu není možné opřít se o studie a konkrétní doporučení ohledně dávkování.

S bylinkami podávanými vnitřně buďte velmi opatrní, zatímco zevního použití se nemusíte obávat. Bylinky se psům podávají jak čerstvé, tak sušené v jídle. Buďte však střídmí, střídejte bylinky a do jídla přidávejte velkým psům maximálně lžičku, malým jen špetku bylinky.