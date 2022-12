Proč kočka kouše a škrábe: Důvody jsou různé a některé vás hodně překvapí

Kočky jsou temperamentní bytosti a dokážou dát velmi sveřepě najevo, když se jim něco nelíbí. Často koušou a škrábou, ovšem ne vždy se musí jednat o projev agrese. Některé důvody k zvláštnímu chování vás jistě překvapí.

Zažil to jistě nejeden kočičí chovatel. V rámci zápalu hraní a mazlení vás kočka začne kousat. Nejprve jemně, posléze přitvrdí. Scéna končí vždy stejně, vyjeknete bolestí a je vám to líto. Proč to kočka dělá, ptáte se a nechápete.

Odpovědí může být hned několik a rozhodně není důvod si myslet, že jste jako páníčci selhali. Co všechno může kočičí kousnutí znamenat, se dozvíte na videu:

U kotěte se kousancům nevyhnete

V případě, že máte doma ještě kotě, čas od času se nějakému láskyplnému kousanci nevyhnete. Kousání patří do přirozeného vývoje kočky a koťátko, které objevuje svět, k tomu logicky používá vše, co má k dispozici. Tedy i své zuby. Tuto vývojovou fázi nelze nijak přeskočit, nebo jí dokonce zabránit. Jediné, čeho se můžete vyvarovat, je nabízet jako hračku kotěti své ruce a prsty.

Kousací období u kotěte je v pořádku, když se přenese do dospělosti, mohl by to být problém. Zdroj: shutterstock

Příliš lásky kočky nesnášejí

U dospělých koček je pak kousání komunikačním projevem. Uvědomte si, že jako milujícímu páníčkovi vám nechce ublížit, ale snaží se vám něco říct. Pokud vás kočka kouše při mazlení a kousání není nijak agresivní, většinou se jedná o upozornění, že už je lásky z vaší strany až moc a potřebuje si chvilku oddychnout.

Některé kočky se vydrží mazlit a užívat si vaši náklonnost klidně i půl hodiny, jiné zástupkyně kočičí říše se nevydrží mazlit ani minutu. Jakmile tedy kočka dosáhne svého mazlícího limitu, dává tuto skutečnost najevo.

Kousáním může dávat kočka najevo své přesycení vaší pozorností. Zdroj: shutterstock

Když kočka není v náladě

Dalším důvodem může být stres a strach. Buď se jedná o kočku, která nemá ráda mazlení, anebo se necítí v situaci nijak komfortně. V takovém případě předchází kousnutí další varovné znaky, jako je syčení, prohýbání hřbetu nebo škrábání. Agresivnější projev ze strany kočky může signalizovat i to, že ji něco bolí a vy jste se zrovna dotkli inkriminovaného místa.

Součást kočičí hry

Jemné kousnutí do prstu ruky může být zase součást škádlení a signál vyzývající ke hře. Popřípadě vaši ruku jednoduše vnímá jako hračku a také se k ní tak chová. Jemným kousáním vás může zase upozorňovat, že od vás něco potřebuje a snaží se tak s vámi svou potřebu vykomunikovat.

Nenabízejte kočce na hraní svou ruku, primárně by měla vědět, že na hraní jsou hračky. Zdroj: shutterstock

Osamělá kočka se pomstí

Kousání jako projev nevole přichází v době, kdy na svou kočku nemáte čas, nejste doma a kočka je po tento čas někde zavřená. Když se pak s ní v dobré víře přijdete po celém dni pomazlit, dá vám svůj postoj k celé situaci jasně najevo. Kočičí kousání je tak v drtivé většině reakcí na danou situaci. Někdy se ale přelije do roviny, kdy už se nejedná o láskyplná upozornění a kočka kouše často a hodně. V takovém případě je potřeba kočičku nevhodné chování odnaučit.

