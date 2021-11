Plemena psů podle zvěrokruhu: Která plemena se hodí k vašemu znamení

Chcete prožít lásku, která hory přenáší? Aby se na vás pokaždé někdo doma těšil, ať je léto či zima? I přes to, že přijdete z práce se špatnou náladou? Pořiďte si svého nejlepšího přítele – PSA!

Pes rozzáří každý domov, ve kterém ho mají rádi. Pes vás za vaši péči bude hluboce milovat. Víte, že se ke každému znamení zvěrokruhu hodí jiné plemeno?

Každé psí plemeno má své klady i zápory, ale jestli se mu budete dostatečně věnovat a budete o jeho „slabinách“ vědět předem, a tím pádem se na ně zaměříte, budete mít doma skvělého a poslušného člena rodiny.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

V duši Vodnářů se skrývá svobodomyslnost, mají rádi společnost a jsou tolerantní. Vodnáři by si měli pořídit živého a nezávislého pejska, který je bude neustále něčím překvapovat. K takovým psům patří například australský ovčák, který připomíná svou vizáží border kólii. Původem je z USA, kde byl šlechtěn k pasení dobytka. Vodnáři nesáhnou vedle ani s anglickým setrem, který svým temperamentem dokáže rozhodně překvapit!

Australský ovčák Zdroj: Claudia Naerdemann / Shutterstock.com

Ryby (21.2. – 20.3.)

Citově založené Ryby jsou klidné duše, které se do ničeho nevrhají po hlavě. Tibetský teriér, posvátný posel štěstí z Tibetu, si Ryby oblíbí pro svou „rodinnou“ povahu, se svými páníčky potřebuje být neustále v blízkosti. A co takové české plemeno? Český strakatý pes byl vyšlechtěn pro laboratorní účely, plemeno jako takové není uznané, ale strakáč být uznaný nepotřebuje, protože jeho mírná, neagresivní a přátelská povaha obměkčí každého. Což ale neznamená, že není dobrým hlídačem. Naopak!

Český strakatý pes Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. – 20.4.)

Hrdí Berani bývají cílevědomí, pracovití, ale někdy je toho „až moc“. Anglický buldok může být tvrdohlavý jako jeho páníček, ale vyrovná to jeho láska, inteligence a hravost. Pokud ale milujete dlouhé procházky, na buldoky zapomeňte. Oproti tomu bígl na první pohled vypadá možná jako jouda, ale je neskutečně chytrý, potřebuje neustále něčím zaměstnávat a to hlavní – potřebuje pevnou ruku páníčka, jinak vám ukáže „pravý bíglovský život“.

Bígl bude dělat radost dětem i dospělým. Zdroj: kobkik / Shutterstock.com

Býk (21.4. – 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka jsou většinou dost praktičtí a rozum se jim určitě nevyhnul. Jelikož Býci dokážou ocenit krásu na první pohled, ocení eleganci afgánských chrtů, kteří jsou sice trochu odměření (vyjma své rodiny), ale patří to k jejich osobitosti a nezávislosti. Welsh corgi kardigan je oproti chrtovi prcek, který je velice aktivní, zvídavý, ale na procházkách se bude držet u svého páníčka. Tak jako samotný Býk, může být k cizím lidem odměřený.

Welsh Corgi Cardigan patří ke klidným plemenům psů. Zdroj: Welshea / Shutterstock.com

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Nestálí a zvídaví Blíženci jsou znamením, se kterým se nebudete nudit, i když se občas chovají ironicky a panovačně. Přátelský labrador, který zvedne náladu snad každému člověku na zeměkouli, se jako ideální společník hodí právě k Blížencům. Přátelský, oddaný, kontaktní, milující společnost a nové tváře. Z menších plemen se můžete rozhodnout pro brabantíka. U tohoto plemene někteří lidé tvrdí, že je tak ošklivý, až je nádherný a roztomilý. Tento mrňavý, aktivní a hravý pejsek se nehodí na hlídání, neboť se k cizím lidem chová velice přátelsky.

Brabantík, také grifonek brabantský Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci hluboce prožívají své emoce, jsou takovými mateřskými typy. Do takové rodiny nádherně zapadne bernský salašnický pes, milující obr. Klidný, vyrovnaný, neagresivní a inteligentní společník vás ohromí svou poslušností. Pokud toužíte po menším kamarádovi a členu rodiny, přemýšlejte o moskevském toy teriérovi (ruský toy). Pejsek je to společenský, milující svou rodinu, ale především přilne k jednomu pánovi. I když se jedná o teriéra, nemá moc velké sklony k uštěkanosti.

Ruský toy teriér vás dostane svou vizáží. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. – 22.8.)

Lev ví, co chce a tvrdě si za tím jde. Je sebevědomí, dost často egoistický. Silný jako lev…takový je anglický mastif. Obr s roztomilým kukučem bude uctívat a chránit svého páníčka. Za venkovní kotec nebude moc rád. Nemáte prostory na to si pořídit zrovna mastifa? Zmenšenina mastifa – mops, vám také přinese do domácnosti mnoho zábavy a lásky. Na první pohled je to mrzout, ale pod slupkou se skrývá příjemný společník, který nebývá agresivní.

Velký pes a malý kůň - anglický mastif s poníkem. Zdroj: Kachalkina Veronika / Shutterstock.com

Panna (23.8. – 22.9.)

Puntičkářské Panny mají rády společnost, ale co se týká sdělování svých pocitů, tak v tomto ohledu jsou velice zdrženlivé! Pro Panny se hodí pejsek, který nelíná, přeci jsou Panny dost pořádkumilovné. Vybrat lze bišonka, který neobměňuje srst, podobně jako jorkšírský teriér. I takový bedlington teriér, který připomíná ovečku, nelíná. Akorát jeho povaha je trochu komplikovaná. Bývá dominantní a musí být správně vychován.

Bedlington teriér je plemeno teriéra pojmenované po hornickém městě Bedlington nacházejícím se v severní Anglii. Zdroj: Natalia V Guseva / Shutterstock.com

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy s přehledem vyřeší každou zapeklitou situaci, jsou šarmantní a bojí se smrti. Mezi vyrovnané psy, které se k Váhám hodí, patří například mini bulteriér, který je menším bráchou anglického bulteriéra. Má rád zábavu, je velice přátelský k lidem a se svým majitelem potřebuje jistou dávku kontaktu a něžnosti. Zajímavý psí společník pro Váhy je též stih-tzu. Jelikož má dlouhou srst, kterou tahá po zemi, lidé mu také říkají „pochodující mop“. Představuje dokonalého společníka, kterého zvládá s přehledem dělat celý svůj život.

Shih-tzu Zdroj: Pattarit S / Shutterstock.com

Štír (24.10. – 22.11.)

Velmi komplikované znamení, které je zahaleno určitým tajemnem. Štíři bývají velice vášnivý, což se čas od času zvrhává do žárlivosti. Japonský teriér je tak trošku tajemný jako sám Střelec. Dobře vychází s dětmi, ale společnost jiných psů nevyhledává. Překvapí vás svou oddaností a důvěřivostí. Z větších plemen neuděláte chybu s italským ohařem, který je i přes svou váhu neskonale elegantní. Vyžaduje aktivní život, takže jestli jste lenoch, raději si pořiďte jiné plemeno.

Japonský teriér Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. – 21.12.)

Přátelský Střelec je ozdobou ve společnosti, neboť dokáže být zábavný, otevřený a upřímný. Na druhou stranu nezvládá dobře kritiku na svou osobu. Německý ovčák je plemeno jako stvořené přímo pro Střelce, má všestranné schopnosti, je učenlivý, inteligentní a lehko se stane rodinným miláčkem, který vás i ohlídá. Slyšeli jste o plemenu, které se podobá československému vlčákovi a špatně ho od sebe rozeznají i kynologové? Jedná se o saarloosova vlčáka, kterému koluje v žilách vlčí krev. Je tvrdohlavý a nezávislý, ale věrný své smečce (rodině).

Saarloosův vlčák Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozorozi jsou seriózní, mají určité ambice, touží to někam dotáhnout. Na druhé může působit nudným dojmem. Jezevčík je oblíbené psí plemeno, které se hodí jako domácí mazlík i jako ostražitý hlídač. Kozorozi si s jezevčíkem budou rozumět, jelikož má svůj vlastní rozum. Otterhound, česky známý jako vydrař, byl vyšlechtěn v Británii pro lov vyder. Je sportovně založený a hravý, ale na výchovu musíte být důslední, protože se nový povel učí cca po 25 – 40 opákováních, stejně jako jezevčík.

Otterhound neboli vydrař velmi miluje pobyt ve vodě. Zdroj: Christian Mueller / Shutterstock.com

Zdroje: www.horoskopy.cz, www.prozeny.cz, www.dama.cz