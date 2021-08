Šílené chování koček: Proč dělají těchto 6 nepochopitelných věcí

Váš kočičí mazlíček se vám někdy může zdát pěkně matoucí a jeho chování vám často přijde úplně nepochopitelné. Ale všechno má svůj důvod, tedy i kočičí způsoby. I ty nejpodivnější mají racionální základ a dají se logicky vysvětlit. V našem článku zjistíte, jak vaší tajemné čtyřnohé krásce proniknout až do duše.

„Hlavičkují“ vás

Už se vám to určitě stalo – sedíte na gauči a vaše kočka vám začne dávat do ramene „hlavičky“, zkrátka vás svojí hlavou něžně, ale vytrvale ducá. Neznamená to ale, že by chtěla jen naplnit misku. Tímto gestem vám dává najevo svou lásku. Veterinářka Wendy Hauser z Americké společnosti pro prevenci týrání zvířat to vysvětluje takto: „Když vás vaše kočka ducá hlavou, říká tím ‚Miluji tě!‘. Také tím dává okolí najevo, že k ní patříte. Kočky mají totiž v oblasti tváře feromony, kterými si vás označují jako svoje vlastnictví.“ Pokud ale zrovna tohle vaše kočka nedělá, neznamená to, že vás nemá ráda. Existuje mnoho dalších způsobů, jak kočky projevují svou lásku, uklidňuje majitele odbornice.

Zvedají zadek, když je škrábete na zádech

Vystrčené kočičí pozadí je další známkou uznání, kočka vám tím dává najevo, že je váš přítel. Toto chování je kočkovitým šelmám vlastní a jeho obdobou je, když se kočky vítají s ostatními kočkami se zvednutým ocasem, aby si mohly vzájemně očichat anální žlázky. Pokud tedy vaše kočka začne během „drbací seance“ zvedat zadek, je to známka toho, že má ráda vaši pozornost a chce jí ještě víc.

Přemísťují misku s jídlem nebo vodou

Už jste možná někdy našli kočičí misku s jídlem odstrčenou přes půl místnosti od misky s vodou. Pak vězte, že kočky mají ve zvyku oddělovat zdroje vody od zdroje potravy, což je evoluční pozůstatek jejich divokého původu. Odborníci pro to mají jasné vysvětlení: Ve volné přírodě kočky nerady jedí poblíž zdroje vody. I když tam svoji kořist chytnou, mají tendenci ji odtáhnout a sníst na jiném místě. Evoluce je totiž naučila, že jejich kořist může vodu kontaminovat, a ta se pak snadno stane nebezpečnou.

Váš kočičí mazlíček se vám někdy může zdát pěkně matoucí Zdroj: Madhourse / Shutterstock

S oblibou „masírují“ měkké povrchy

Určitě jste si toho už všimli. Vaše kočka leží na gauči či polštáři a tlapkami jemně hněte měkkou látku. Vypadá přitom velmi relaxovaně a přesně tak se i cítí. Tato masáž totiž signalizuje právě pohodlí a spokojenost. Podle veterinářů může tento roztomilý zvyk pocházet z raného stadia kočičího života, kdy koťata tlapkami tlačí na matčino břicho, aby stimulovala tok mléka. Každopádně to znamená, že je kočka v tu chvíli uvolněná a spokojená.

Všechno škrábou

Tenhle zvyk sice není tak roztomilý, ale i on má své opodstatnění. Kočky zkrátka nemají stejné prostředky k vyjadřování svých emocí jako my lidé, a tak je vyjadřují právě škrábáním našich pozemských statků. Důvody k takovému chování mohou však být nejen emocionální, ale i zdravotní. Podle veterinárních odborníků kočky škrábou, protože tím vyjadřují emoce jako vzrušení nebo stres, ale také označují předměty svým pachem (v tlapkách mají pachové žlázy), někdy si potřebují obrousit drápy nebo se zkrátka jen pořádně protáhnout.

Převrací a shazují věci

Někdy můžete mít pocit, že vám kočičí zvyk porážet nejrůznější předměty už opravdu přerůstá přes hlavu. Kočka může například také shazovat věci ze stolu, protože zkoumá, jestli jsou bezpečné. „Může to ale taky znamenat, že se snaží upoutat vaši pozornost nebo si s tou věcí chce prostě hrát,“ vysvětlila odbornice na kočičí chování Cathy Bosley pro web MarthaStewart.com.

Zdroje: www.marthastewart.com, www.dumazahrada.cz, Kočičí řeč: Gerd Ludwig