Pes a káva: Uškodí vašemu mazlíčkovi kofein, nebo mu naopak pomáhá?

Češi jsou nejvášnivějšími pejskaři a houbaři na světě, proto není divu, že se snažíme dopřát svým čtyřnohým mazlíčkům vše, co jim jen na očích vidíme. Někdy je to ale bohužel na škodu. Některé pochoutky mohou totiž psovi přímo ublížit. Co třeba takový kofein, ten chlupáčům škodí, nebo naopak pomáhá?

Všichni, kdo máme psa, víme, že umí dokonale žebrat o vše, co jíme my, lidé. Někdy prostě neodoláme a něco dobrého mu od stolu dáme. Často si to omlouváme tím, že přece tak smutně kouká, že mu musíme přilepšit. Děláme ale chybu! Častokrát bychom mu totiž mohli hodně ublížit.

Samozřejmě se nic nestane, když psům čas od času přilepšíme piškotem nebo plátkem šunky. Zapomeňte ale na mastné maso, brambory, kávu nebo dokonce čokoládu. Nejen, že to není z výživového hlediska vhodné, ale je to i nebezpečné. Existují totiž určité potraviny, které by se psovi do tlamy nikdy neměly dostat.

Cukroví do psí tlamy nepatří Zdroj: profimedia.cz

Nedávejte psům hroznové víno ani čokoládu

Začít můžeme třeba ovocem a zeleninou. Většina jim sice nevadí, ale třeba takové hroznové víno jim může způsobit nemalé zažívací problémy. V horším případě i alergickou reakci či vážné poškození ledvin. Psi by neměli konzumovat také cibuli. Ta obsahuje látky, které ničí červené krvinky.

O čokoládě jste možná už slyšeli. Jde o největšího strašáka psů. Kvalitní hořká čokoláda totiž může být pro psa toxická a často až smrtelná. Může za to theobromin, který způsobuje srdeční problémy.

Zapomeňte i na potraviny, které obsahují kofein

V neposlední řadě jsou pro psy nebezpečné jakékoliv potraviny a nápoje, které obsahují kofein. Dávejte si tedy pozor, aby váš domácí mazlíček nesnědl kávovou sedlinu, kterou vyklopíte na kompost nebo nevypil kávu, kterou necháte stát někde v hrnečku. Kofein stimuluje nervový a cévní systém psů, což způsobuje zvracení a třesavku. Pejsci jsou pak také hyperaktivní, neposední a běhají jak blázni dokola. Dále mohou neúnavně bezdůvodně štěkat. Přidat se může i průjem či zvracení. Tím se snaží jed z těla dostat.

Vyvarujte se kofeinu i čokoládě Zdroj: Profimedia

K otravě kofeinem může klidně dojít, když pes pozře 40 mg kofeinu na kilogram své váhy. Například káva, která je připravena ze dvou lžiček instantní kávy, obsahuje zhruba 120 mg kofeinu, už může být smrtelná pro malá plemena.

Pozor si dejte i na makadamové ořechy, ty jsou totiž také velice toxické. Způsobují alergickou reakci, špatnou koordinaci a třes. Pokud má váš pejsek srdeční obtíže, může být jejich konzumace až smrtelná.

