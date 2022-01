Které složky potravy chybí slepicím v zimě a čím byste je měli přikrmovat

Každý správný chovatel slepic ví, že zimní měsíce jsou pro slepice náročným obdobím. Chlad, sníh a studený vítr vytvářejí ztížené podmínky pro jejich život. Slepice mají v zimě mnohem vyšší spotřebu energie, a tak vyžadují celkově kvalitnější péči. Jak správně krmit slepice v období největších mrazů a jak se o ně správně postarat? Máme pro vás zaručené tipy!

Chováte slepice a nevíte přesně čím jejich stravu obohatit během zimy? Stačí jen dodržet pár drobných pravidel a dopřát vašim opeřencům něco málo navíc.

Výběr plemene

Zimní měsíce bývají pro udržení snášky finančně náročnější, ale můžete nad touto situací vyzrát správným výběrem plemena. Pořiďte si slepice, které normálně snášejí i v zimním období. Jsou to plymutky, leghornky, šumavanky a české slepice, protože jsou pro zimní snášku geneticky uzpůsobené. Pokud vám na zimní snůšce opravdu záleží, nepořizujte si bojová a okrasná plemena, která vám přes zimu s největší pravděpodobností neponesou.

Správná výživa je základ

Čím vším je nejlepší krmit slepice v zimě? V tomto náročném období je nutné jejich stravu opravdu značně obohatit. Během léta byly zvyklé na přísun bílkovin v podobě hmyzu, který nyní schází. Proto slepice alespoň částečně přikrmujte speciální krmnou směsí.

Přidávejte slepicím v dostatečném množství naklíčené obilí, červenou řepu, luštěniny a rozdrcené kosti se zbytky masa. Zdroj: profimedia.cz

Speciální krmná směs jen dočasně

Směs je sice dražší, ale v konečném efektu je výhodnější než jednodruhový šrot. Slepice budou mít díky směsi dostatek živin pro tvorbu vajec. Směs používejte jen ty nejhorší tři chladné měsíce a na jaře po odtání sněhu, kdy mohou slepice opět do výběhu, postupně krmnou sestavu změňte na klasiku. Pozor si dejte především u kohoutků, kteří vejce nesnášejí a při dlouhodobém podávání jen samotné směsi u nich může dojít k srdečnímu kolapsu. Jejich srdce totiž přebytek energie nemusí vždy unést.

Čím vším krmivo opestřit

Dávejte vždy vašim slepicím to nejlepší! Co vše to je? Přidávejte jim v dostatečném množství naklíčené obilí, červenou řepu, luštěniny a rozdrcené kosti se zbytky masa. Chcete jim dopřát i nějaký ten pamlsek? Ideální jsou krmné škvarky, protože jsou obrovskou zásobárnou energie, která zároveň vaše slepice i příjemně zahřeje.

Zkuste slípkám občas uvařit i brambory, mrkev či kukuřici a uvidíte, jak velký úspěch budete mít v kurníku. Po takovém nášupu energie budete zaručeně sbírat několik vajec denně. Chováte bílá či stříbrně zbarvená plemena? Pokud nechcete, aby se jim peří zbarvilo do žluta, buďte u nich opatrní s kukuřicí a mrkví. Obsažené karoteny by totiž mohly nově vyrůstající peří zabarvit. Jestliže jsou však slepice už z větší části nově opeřené, krmit je těmito surovinami můžete.

Vitamíny a minerály namísto trávy

Vitamíny a minerály potřebují i slepice, nejenom lidé. Obohaťte proto jimi jejich jídelníček, zvýšíte tak užitkovost slepic minimálně o 50 %. Na doplnění chybějících vitamínů a na posílení imunity v chladném počasí jsou ideální vitamíny určené pro drůbež. Můžete je dávkovat slepicím podle potřeby, nahradíte tak v zimě chybějící zelenou stravu.

Vitamíny potřebují i slepice, nejenom lidé. Obohaťte proto jimi jejich jídelníček, zvýšíte tak užitkovost slepic minimálně o 50 %. Zdroj: profimedia.cz

Bez čerstvé vody by to nešlo

Slepice kromě krmení potřebují také neomezený přístup k vodě, a to po celý den. Právě z tohoto důvodu je zimní období pro chovatele zatěžkávací zkouškou. Jak dosáhnout, aby voda nezamrzla? Buď slepicím vyměňujte vodu minimálně třikrát denně, nebo zkuste používat topné desky pod napáječky.

