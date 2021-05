Užovka: Jak ji bezpečně poznat od zmije? Může být kousnutí užovky nebezpečné?

Užovka a zmije jsou si podobné. Co se týká zmije, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste na ni třeba v lese nešlápli. Mohla by se polekat a zaútočit. Sama od sebe však tak nejedná. To užovka hladká člověku nijak nebezpečná není, za to útočná ano.

Se zvyšujícími se teplotami hadi vylézají více na povrch. Zejména užovku a zmiji si lidé pletou. Rozlišit je ale jde. U většiny zmijí lze spatřit charakteristický pruh jdoucí podél těla. Užovky mají na povrchu kůže skvrnky. Existují ale i jednobarevné bez skvrn.

„Základní barvení i zbarvení pruhu může být různé. Jsou zmije hnědé, šedavé, černavé. Zejména samci dokáží být svítivě zbarvení, na smetanově bílém podkladě mají černý nebo antracitově černý výrazný pruh,“ popisuje jejich zbarvení kurátor plazů Zoo Praha Petr Velenský webu novinky.cz.

„Až nebezpečnou desinformací je tvrzení, že zmije má trojúhelníkový tvar hlavy a užovky oválný. Pravdou však je, že některé užovky dokáží hlavu rozšířit do typického trojúhelníku,“ pokračuje.

užovka hladká Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zmije vás nikdy záměrně nekousne

Zmije je had, který je malého vzrůstu. Velikost dospělé samice je 45 centimetrů, samci jsou menší. Zmije nikdy neměří více než metr a obvykle jsou menší než 60 centimetrů.

Nikdy vás záměrně nekousne. Pokud se vás, sama ve strachu, rozhodne napadnout, jedná se skutečně jenom o úlek. Ostatně ve většině případů, kdy zvíře napadlo člověka, šlo o to, že se člověk choval nevhodně nebo neopatrně.

„Zmije netouží po tom kousnout, protože kousnutím velkého živočicha, nebo člověka nic nezíská. Když narazíme na zmiji, neznamená to, že jsme ohroženi. Zmije nás nepronásleduje, neútočí na nás, zůstává sedět a v nestřeženém okamžiku někam ujíždí schovat se,“ vysvětluje Velenský.

Zmije bývá velmi mrštná, takže pokud se odhodlá k útoku, už není úniku. Poté už je potřeba jednat rychle, ovšem ne v panice. Stres ničemu nikdy nepomůže a už vůbec ne v tomto případě.

Zmije obecná je nejrozšířenější suchozemský had na světě. Zdroj: taviphoto / Shutterstock.com

Užovka je útočná, ale ne nebezpečná

„V případě uštknutí je důležité zachovat klid. To, co nás nejvíce ohrožuje je panika a stres. Samozřejmě jsou lidé, kteří mohou být alergičtí, a v tom případě je může ohrozit alergická reakce, ale samotné uštknutí zmijí obecnou není pro zdravého člověka smrtelně nebezpečné,“ tvrdí Velenský.

„V žádném případě se už nedoporučuje ránu rozřezávat, vysávat, dokonce se nedoporučuje ani podvazování rány směrem k srdci, tak aby se jed nešířil, tím se mohou zhoršit účinky jedu v místě uštknutí,“ radí závěrem.

To užovky se nijak bát nemusíte. Je sice poměrně útočná, ale její kousnutí vás neohrozí. Užovka hladká není jedovatá. Pokud k nehodě přeci jen dojde, stačí ránu ošetřit a vydezifikovat.

Zdroje: novinky.cz