Africká fialka je pokojovka pro lenochy: Ale nesmějí dělat tyto chyby

Patříte k těm, kteří květiny milují, ale nemusí kolem nich poskakovat celý den? Ideální pro vás bude africká fialka, jejíž pěstování je naprostá hračka. Upoutá svými rozkošnými květy, které hrají mnoha barvami. Jen je dobré se vyhnout několika zásadním přešlapům.

Africké fialky jsou nejčastěji pěstovanou rostlinou v domácnostech po celém světě a možná ji znáte i pod názvem Saintpaulia. Je z čeledi Gesneriaceae a je příbuzná s gloxíniemi.

Africká fialka ohromila a brzy ji znal celý svět

Svůj název získala od barona Waltra von Saint Paul St Blaire, který ji objevil na sklonku 19. století v usambarském pohoří Kapské provincie v Jižní Africe. V roce 1893 poslal rostlinu z Tanzanie svému otci, jenž byl dlouholetým patronem botanické zahrady v Hannoveru. Ten ji předal tehdejšímu řediteli Hermannu Wendlandovi. Ještě v témže roce byl rod fialek Saintpaulia vědecky popsán a pojmenován na počest rodiny svého objevitele. Fialka byla také představena na zahradnické výstavě v belgickém Gentu a postupně došlo k vyšlechtění dalších nových variant. Rostlina tak tehdy získala významnou komerční hodnotu ve světě zahradnického obchodu.

Fialka nabízí nepřeberné množství různobarevných květů. Nejčastěji bývají fialové, růžové a bílé. Zdroj: shutterstock.com

Pěstování fialek může být i dobrodružné

V současnosti existuje velký počet zapálených nadšenců, kteří pěstují nejen další zajímavé kultivary, ale i původní divoké druhy. Po celém světe fungují organizace pěstitelů afrických fialek, vyhlášené a nejznámější jsou hlavně tradiční kluby v USA. Mnoho je jich však i v i v Austrálii, Rusku a na Ukrajině.

Nabídka je pestrá

Fialka nabízí nepřeberné množství různobarevných květů. Nejčastěji bývají fialové, růžové a bílé. Časem se šlechtitelům podařilo z původní modré, růžové a bílé barvy vypěstovat více než dvanáct tisíc kultivarů v mnoha barevných kombinacích. Vyšlechtili rostliny s pestrými nebo zkadeřenými listy, se vzpřímeným i převislým růstem, a dokonce i minifialky s malými listy a drobnými kvítky. Některé druhy mají květy i dvoubarevné či žíhané.

Fialky mají krásné tmavě zelené masité listy, pokryté drobnými chloupky. Některé odrůdy mají listy i v dalších odstínech, například skoro bílé, žluté, béžové nebo se spodní stranou do červena. Listy mají navíc ekologickou funkci, protože dokážou zachytávat prach z ovzduší. Proto si je hýčkejte a nedělejte zbytečné chyby, budou tak vždy dominantou vašeho interiéru.

Najděte fialce vhodné místo

Africká fialka potřebuje dostatek světla a jistě ocení, když ji umístíte na východním nebo severovýchodním okně, kde bývá rozptýlené světlo nebo polostín. Fialka snadno o špatném místě „promluví“, a to díky svým listům. Když má rostlina listy výrazně ohnuté směrem nahoru, potřebuje více světla. Jestliže má naopak listy ohnuté směrem dolů ke květináči, vyžaduje světla méně. Většinou se to stává za horkých letních dní, kdy jí škodí přímé slunce.

Fialka má ráda teplo

Příznivé teploty jsou pro fialku 20 až 22 °C, jakmile klesne teplota v místnosti pod 15 °C, může dojít k jejímu poškození. V lepším případě vám nebude kvést, ale někdy byste o ni mohli i zcela přijít. Nikdy fialky nevystavujte průvanu.

Pozor na nevhodné zalévání

Máte na výběr ze dvou způsobů, protože fialky se dají zalévat zeshora i zespodu. Obě varianty skýtají drobná rizika. Při aplikaci zálivky svrchu dejte pozor, aby se voda nikdy nedostala do růžice a na listy. Zbytečně byste založili podmínky pro některé choroby.

Jestliže budete dávat vodu do misky, nepřelévejte, i kořeny by si mohla najít kdejaká plíseň či hniloba. V případě, že si zvolíte tuto možnost, zalijte fialku alespoň jednou do měsíce i zeshora. Odstraníte tak soli, které se časem usazují na povrchu substrátu. Běžně fialku zalévejte jednou až dvakrát týdně vlažnou odstátou vodou, určitě ne nikdy studenou vodou přímo z kohoutku.

Velice záleží na výběru vhodné květinové nádoby, která ve výsledku podporuje kvetení. Zdroj: shutterstock.com

Důležitou úlohu hraje i květináč

Velice záleží na výběru vhodné květinové nádoby, která ve výsledku podporuje kvetení. V případě, že už fialce velikost nestačí, rostlinu přesaďte. Pak potrvá jen chvíli, než květina nasadí na květ. Jestliže má fialka příliš starých osychajících listů, odstraňte je, bude vám lépe a rychleji růst.

Zdroje: www.chovatelka.c, www.cs.magicgardening.net, www.sazenicka.cz