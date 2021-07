Aglaonema: Jak o ni pečovat a co potřebuje pro zdravé listy? Není to žádná věda

Aglaonema je jednou z nejoblíbenějších pokojovek, které se přezdívá „spící panna“. Je oblíbená pro svou nenáročnost a malé nároky. Přečtěte si, jak se o ni správně postarat.

Spící panna je vytrvalá stálezelená bylina, která zahrnuje 21 druhů, ale pouze některé druhy jsou vhodné pro pěstování v domácnostech. Roste v tropech střední a východní Asie, což znamená, že květina miluje vysokou vlhkost a teplo. Podle druhu se pyšní různým zbarvením.

Jak tuto krásku pěstovat

V létě je pro ni ideální teplota 20-25 °C, v zimě by neměla klesnout pod 15 °C. Důležitá je také vyšší vlhkost vzduchu. Tu zařídíte pravidelným kropením. Čas od času listy omyjte vlažnou vodou.

Měla by být v nízkém květináči, kterému vymyslete ideální místo, kde vám aglaonema bude dobře prospívat. Nemělo by to být tam, kde je průvan, kde se kouří nebo je plynový sporák. Nedávejte ji ani na přímé slunce, přežije, to asi ano, ale kdo by se chtěl pařit neustále na sluníčku.. Kde ale přežije vcelku dobře, je místnost, kde je méně světla (vhodné pouze pro zelené druhy).

Aglaonema je jednou z nejoblíbenějších pokojovek Zdroj: JG ARIF WIBOWO / Shutterstock.com

Substrát má být propustný, vzdušný, bohatý na humus a mírně kyselý. Substrát si můžete zakoupit již hotový, což je asi nejideálnější. Na dno nezapomeňte dát drenážní vrstvu.

Lze ji pěstovat v hydroponii (pěstování bez půdy – v živném roztoku) nebo si můžete udělat kokedamu.

Rostlina nesmí stát ve vodě

Na jaře a v létě je zálivka hojnější, zhruba 2x za týden. Substrát by měl být neustále vlhký. V zimě zalévání zmírněte.

Jestli se vám zadaří, tak v červnu – srpnu se můžou objevit květy – bílé nebo žluté toulce. Když květy odkvetou, mohou z nich vzniknout červené bobule. A pozor! Tyto bobule jsou velmi jedovaté!!! Rozhodně nenechte své domácí miláčky (jak ty lidské, tak zvířecí) žvýkat ani listy. Dotyčný „ochutnávač“ začne slinit, zvrací, má podrážděné sliznice i ústní dutinu.

V době vegetace přihnojujte 2x měsíčně klasický tekutým hnojivem, v zimě stačí jednou do měsíce.

Mladé rostliny se přesazují každoročně na jaře, ty starší jednou za tři roky.

Hnědé a pokroucené listy se mohou objevit z důvodu chladu nebo průvanu. Žluté jsou známkou vlhka a chladu.

Zajímavost na konec – druhem A. modesta je v čínské medicíně používán zevně při hadím uštknutí, bodnutí hmyzem nebo na opuchliny.