Oblíbený dračinec vroubený a kočky: Opravdu je může zabít?

Pokojovky jsou nádherným živý doplňkem každé domácnosti. Kočky by dokonce mohly žárlit, že se o rostliny staráme jako o mazlíčky. Původ pokojovek je často exotický a různé části rostlin mohou být toxické. Jsou naše oblíbené pokojovky jedovaté? Máme se bát o kočky a psi? Může váš dračinec, toulcovka nebo monstera kočku dokonce zabít?

Z hodin přírodovědy

Dodnes si pamatuji jak paní učitelka Poulová, v hodinách přírodovědy nařezávala tchýniny jazyky, aby nám ukázala jedovaté mléko rostliny. I když někdy jsou varování dospělých kontraproduktivní, co se týče jedovatých rostlin nebo bobulí, nepamatuji, že by někdo zkoušel štěstí.

Pravdou je, že jedovaté rostliny nás obklopují všude. Najdeme je v přírodě i doma, ale pokud se zdržíme konzumace nebo dotyku bílé mízy vytékající ze zlomu, jen těžko si jejich toxicity vůbec všimneme. Jinak je to u malých dětí a u zvířat. Většina rostlin není tak toxická, že by bylo nutné bojovat o život, ale rozhodně se obejdeme bez jakýchkoli zdravotních obtíží.

Některé pokojovky mají toxické listy nebo bílý latex vytékající z poraněné rostliny. Zdroj: dropStock / Shutterstock.com

Toxické pokojové rostliny

Mezi jedovaté pokojovky patří toulcovka, monstera, potos, tlustice, tchynin jazyk, břečťan, ale také diefenbachie, krotony a filodendrony. Obyčejně nám tyto rostliny nepůsobí vůbec žádné problémy. Naopak těší nás jejich neobvyklý vzhled a různé varianty tvarů i barev, nemluvě o neobvyklých květech. Pokud odtrnete listy nebo zlomíte větvičku, ze které vytéká tekutina podobná mléku, také se nic neděje. Pro někoho ale může být tato tekutina, takzvaný latex, na kůži iritující a působit svědění. U pryžců, může jít až o bolestivé záněty. Opláchnutím se problému zbavíte, a pokud máte nepříjemný pocit použijte zklidňující krém nebo mast. Příště raději pracujte s květinami v rukavicích.

Zajímavostí je, že pro nás blahodárné účinky aloe vera nejsou nic dobrého pro kočky. Po pozření aloe mohou trpět letargií, zvracením i průjmy.

Je dračinec vroubený tichý zabiják?

Dračince jsou rostliny podobné jukám. Oproti nim jsou subtilnější a jejich listy jsou měkké, úzké a dlouhé. Jsou to atraktivní a nenáročné rostliny, které jsou pěkné solitéry v domácnostech. Dračince jsou skupina mnoha druhů a všechny jsou jedovaté. Nejen pro zvířata, ale obecně pro všechny. Patrně nehrozí, že by vaše kočka po rozžvýkání několika listů pošla. Ale způsobila by si zažívací problémy, zvracení s krví, malátnost, nechuť k jídlu až apatii. Kočky zeleň láká, protože její konzumací pomáhají zažívání a očištění střev od chlupů, které nechtěně pozřou při vlastní očistě. Dejte si proto na dračinec a jiné pozor. Jeho konzumace nezabije, ale ani nepotěší.

Pokud chováte malé zvíře, pořiďte si vzrostlejší dračince nebo jiné rostliny, na jejichž listy zvíře nedosáhne Zdroj: tiko_photographer / Shutterstock.com

Jak vyzrát na kočky

Pokud chováte malé zvíře, pořiďte si vzrostlejší dračince nebo jiné rostliny, na jejichž listy zvíře nedosáhne. Teoreticky byste je mohli umístit na hůře dostupně místo. Bohužel, kočky se dokážou dostat i na zdánlivě nedosažitelné poličky nebo nábytek.

Nabídněte vaší kočce trávu, která se speciálně prodává pro jejich potřeby. Většinou jde o mělký květináč se semeny šáchoru, které je jen potřeba zalít. Vzklíčí a za pár dnů vyrostou v hustý zelený trávník, který je ideálním doplňkem kočičí stravy.