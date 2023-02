Co se stane, když zmačkáte alobal a hodíte ho do pračky nebo sušičky. Zkuste to

V domácnosti používáme spoustu pomocníků, ale málokdy jejich potenciál využijeme naplno. U alobalu platí totéž. Většina z nás je zvyklá do něj balit jídlo, ale tento užitečný pomocník má mnohem širší využití v domácnosti. Zkuste jej hodit do pračky nebo sušičky na prádlo!

Alobal většina z vás využívá hlavně v kuchyni při vaření nebo jako neocenitelného pomocníka při letních grilovačkách. Aluminiová fólie přitom ve vaší domácnosti najde mnohem širší uplatnění než jen při přípravě nebo uchování jídla.

Při vaření alobal využíváme často, pomoci však dokáže i při praní. Zdroj: shuterstock

Alobal na hrnce i tupé nůžky

Využít alobal můžete v kuchyni i jinak. Možná jste si oblíbili při čištění hrnců a pánví drátěnku. Pokud vám všechny došly, nemusíte hned utíkat do obchodu, Stejnou službu vykoná i aluminiová fólie zmačkaná do kuličky.

O kuličku alobalu také velmi dobře naostříte tupé nože. Nůžkám zase vrátíte ostrost, pokud několikrát přeložíte kus alobalu a tupými nůžkami jej rozstříháte. Ostří bude opět jako břitva.

Jak může ještě alobal pomoci? Podívejte se na pět tipů na videu:

Zefektivněte žehlení díky alobalu

Alobal pomáhá i při samotném žehlení. Izoluje teplo, čímž vám tuto nezáživnou domácí práci značně zrychlí a usnadní. Jak na to? Pod látkový potah na žehlicím prknu vložte kus alobalu tak, aby byl blýskavou stranou vzhůru. Pokud žehlíte na stole, dejte kus alobalu na podložku a na něj zase kus látky. S takto upravenou žehlicí plochou vám půjde žehlení pěkně od ruky.

S alobalem půjde žehlení raz dva. Zdroj: shutterstock

Prodlužte čerstvost banánů

Alobal potěší i milovníky banánů. Občas se stane, že trs banánů nestihneme zpracovat, dokud jsou banány krásně žluté. Zamezte jejich zhnědnutí a přezrání jednoduchým trikem. Místo, kde se banány spojují v trs, zabalte do alobalu. Díky tomu oblíbené ovoce vydrží čerstvé bez nevzhledných hnědých skvrn podstatně déle.

Banánům můžete fólií prodloužit čerstvost, syrové nakrájené ovoce a zeleninu do něj raději nebalte. Zdroj: shutterstock

Kulička z alobalu do pračky a sušičky

Znáte pořekadlo, že žehlit a skládat vyprané prádlo byste měli jen v jedné místnosti? Je to z toho důvodu, že se na vypraném oblečení vlivem statické elektřiny drží žmolky a prachové částice. Ty se pak uvolňují při skládání nebo žehlení prádla a způsobují nemalou neplechu. Tomuto jevu můžete velmi jednoduše zabránit. Až budete znovu plnit pračku, vhoďte do bubnu i kuličku alobalu a směle ji pak přendejte i do sušičky. Alobal zamezí tomu, že se na oblečení budou držet žmolky a prachové částice. To oceníte zejména při praní tmavého prádla.

Kdy se alobalu vyhnout?

Alobal je sice skvělý pomocník, ale v určitých chvílích a při nesprávném zacházení se z něj může uvolňovat jisté množství hliníku, který je pro nás ve větších dávkách jedovatý. Do alobalu byste proto neměli balit příliš kyselé potraviny, které přispívají uvolňování aluminia, stejně tak dejte pozor na jídlo ochucené alkoholem, na zeleninu a ovoce, které je již nakrájené a bez slupek. Ani ty do alobalu nepatří.

