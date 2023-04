Barvení vajec v cibuli, jak ho nikdo nezná: Nádherný mramorový efekt!

Chcete mít letos skutečně exkluzivní vajíčka, která navíc vytvoříte rychle a bez větších výdajů? Vyzkoušejte barvení vajec v cibuli, ale tak trošku jinak! Budou hrát doslova všemi barvami a každý kus bude originál.

Tradice barvení velikonočních vajíček je v Čechách i na Moravě velice oblíbená a jedná se o zábavnou činnost. Pokud chcete mít zajímavá vajíčka a nemáte na barvení zrovna moc času, máme pro vás skvělý tip. Budete potřebovat jen cibulové slupky, kousek papíru a staré silonky. Uvidíte, že po nich s radostí sáhne nejeden koledník!

Babičky využívaly cibulové slupky

Protože kdysi neexistovaly průmyslově vyráběné barvy na vajíčka, barvila se tedy přírodně pomocí rostlinných ingrediencí. Velice často se využívaly i cibulové slupky. Tato metoda je poměrně známá a hojně využívaná dodnes. Ovšem můžete ji pojmout i trošku jinak a příjemně se u toho zabavit i se svými ratolestmi. Vyzkoušejte z cibulových slupek tentokrát nádherný mramorový efekt, který je plný originálních vzorů!

Budete potřebovat i plný sáček cibulových slupek, které pomocí nůžek nastříhejte do mísy na malé kousky. Zdroj: shutterstock.com

Vejce by měla mít pokojovou teplotu

Před barvením si vždy vajíčka vyndejte s předstihem z ledničky, aby dosáhla pokojové teploty. Kdyby byla moc studená, mohla by snadno jejich skořápka zbytečně prasknout.

Cibulová vejce s mramorovým efektem

Budete potřebovat plný sáček cibulových slupek, které pomocí nůžek nastříhejte do mísy na malé kousky. Na podobně velké kousky nastříhejte 1 A4 čistého bílého papíru a smíchejte je se slupkami. Následně si připravte staré silonky a nastříhejte je na 10 až 15 cm pruhy tak, abyste do nich mohli vložit vajíčko a zajistit gumičkami.

V tuto chvíli si ještě připravte 1 misku s vodou a 1 čistou misku na odkládání zdobených vajec. Pak každé vajíčko nejprve namočte ve vodě, pak ho obalte ve směsi papíru a cibulových slupek a odložte jej do čisté nádoby. Každé vajíčko potom vložte do obalu ze silonek, do něhož můžete ještě přidat i trochu zdobící směsi, a řádně utáhněte pomocí gumičky. Silonka by měla být naprosto natažená.

Když budete mít všechna vajíčka takto připravená, vložte je do hrnce a zalijte je studenou vodou tak, aby byla všechna potopená a přidejte 1 kávovou lžičku soli a 2 polévkové lžíce vinného octa. Poté přisypte 1 sáček zelené potravinářské barvy a řádně promíchejte. Hrnec s vajíčky a barvou pak dejte vařit a následně snižte teplotu, aby barva jen probublávala. Zhruba po 15 ž 20 minutách hrnec odstavte z plotýnky a vejce vyjměte a položte na papírovou utěrku.

K dekoraci můžete podobným způsobem využít i různé části nasbíraných rostlinek. Zdroj: Shutterstock

Následně odejměte silonku včetně slupek i papíru, a to nejlépe v misce s čistou vodou, protože vám v ní půjde vajíčko dobře očistit. Vždy se budete moci těšit na originální mramorový efekt. Každé vajíčko bude trochu jiné a jedinečné.

Všechna vajíčka pak nechte oschnout na papírové utěrce a na závěr každé promastěte špekem nebo trochou tuku. Získají tak nádherný lesk.

Využijte ke zdobení i rostliny

K dekoraci můžete podobným způsobem využít i různé části nasbíraných rostlinek. Stačí je upevnit pod silonku a následně obarvit v cibulové lázni. Když silonku odejmete, zůstane vám na hnědě obarveném vajíčku bílý či béžový list či kvítek, dle toho, jak je do punčochy rozložíte.

