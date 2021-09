Jak vybělit zašlé utěrky: Postupů je mnoho, trik s jedlou sodou opravdu funguje

„Aby bílá bílou byla." To je sen mnoha hospodyněk. Především u těch druhů prádla, které používáme v náročnějších podmínkách. Mezi ně patří například utěrky. Jak jim vrátit jejich původní bílou barvu? Zkuste trik s jedlou sodou.

Utěrkami utíráme nejen nádobí, ale také sporák, stůl a někdy i ovoce a zeleninu. Často je pereme, až když jsou úplně zašpiněné. Není tedy divu, že bílé utěrky změní barvu na šedou, jsou zašlé a flekaté.

Jedlá soda a praní

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný má přirozené bělící účinky. Je mírně zásaditá, a proto dobře rozpouští špínu, která je naopak mírně kyselá. Také pohlcuje pachy a změkčuje vodu, což znamená, že při praní můžete použít méně pracího prostředku. Pomáhá také udržovat pračku čistou. Půl šálku jedlé sody můžete přidat ke každému praní. Jste-li zastánci tzv. non-toxic domácnosti, můžete jedlou sodou nahradit komerční aviváže a přípravky na skvrny. Stačí, když na znečištěné prádlo nasypete trochu jedlé sody a zakápnete ji vodou, aby se vytvořila pasta. Nechte chvíli působit a pak prádlo vyperte.

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný má přirozené bělící účinky. Zdroj: ThamKC/Shutterstock.com

Nebezpečné utěrky

Utěrky by se měly měnit nejlépe jednou za dva až tři dny. Záleží na frekvenci používání a počtu členů v rodině. Jsou totiž semeništěm bakterií, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Potvrdili to výzkumníci z University of Mauricius. Ve studii z roku 2018 zveřejnili fakt, že utěrky po měsíci používání obsahují bakterie, které se obvykle nacházejí ve střevech, a bakterii Staphylococcus aureus, jež se běžně vyskytuje na lidské pokožce a v dýchacím traktu. „Staphylococcus aureus nalézáme na rukou a toxiny, které tato bakterie produkuje, mohou způsobit infekci, pokud je člověk pozře," vysvětluje potenciální problém s tímto stafylokokem vědec Paul Dawson z americké Clemson University.

Jak vybělit utěrky

Zašlé utěrky nemusíte vyhodit, zkuste si připravit bělící roztok z běžných kuchyňských ingrediencí. Vezměte si lavor a napusťte do něj teplou vodu. Do ní nasypejte tři lžíce jedlé sody, lžíci kuchyňské soli a trochu pracího prášku nebo gelu. Do roztoku naložte znečištěné utěrky a nechte je tam 30 minut namáčet. Pokud jsou hodně zašlé, můžete lavor vyměnit za hrnec a utěrky v roztoku vyvařit po dobu 20 minut. Nakonec je vyperte běžným způsobem, nejlépe na 90 stupňů.

Zašlé utěrky nemusíte vyhodit, zkuste si připravit bělící roztok z běžných kuchyňských ingrediencí. Zdroj: richardjohnson/Shutterstock.com

Bělení podle našich babiček

I naše babičky trápily zašlé utěrky a zašedlé prádlo. Zkuste jejich bělící trik. Do lavoru nalijte teplou vodu a přidejte 2 lžíce jedlé sody, 2 lžíce octa a 2 lžíce stolního oleje. Promíchejte a do roztoku namočte utěrky. Jedlá soda utěrky vybělí, ocet je vydesinfikuje a olej (paradoxně) na sebe naváže mastnotu a nečistoty. Utěrky nechte v roztoku namočené přes noc. Druhý den je vyperte v pračce.

Zdroj: www.tyden.cz, www.svetkreativity.cz, www.primanapady.cz, www.thespruce.com