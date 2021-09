Jak pěstovat Dračinku: Nejlepší tipy pro zdravý růst. Jakou chybu nesmíte udělat

Dračinky, dračince, dracény to jsou názvy, které často zaměňujeme. Dračinka není dračinec, ale nebojte se, ani odborníci v tom neměli vždy jasno. Pěstujete doma dračinku a máte zkušeností na rozdávání? Nebo by se naopak několik tipů na její pěstování hodilo?

Záměna dračinek s dračinci je častá

Pokud jste do teď říkali vaší dračince dracéna nebo dračinec, nic si z toho nedělejte. Ani odborníci se dlouho nemohli shodnout na tom, které skupiny rostlin patří do dracén (Dracanae), dračinek (Cordyline) nebo dalších podskupin. Záměna dračinek s dračinci je častá nejen kvůli českému jménu, ale také díky vzhledu. Obě skupiny rostlin si ale nejsou bezprostředně příbuzné, a i laik si může všimnout rozdílů především v plodech a jejich klíčení. Plody dračinek totiž obsahují mnoho malých semen, zatímco u dračinců čili dracén je to jen jedno až tři velká semena.

Plody dračinek připomínají červené korálky. Zdroj: guentermanaus / Shutterstock

Jaké jsou dračinky

Rod Cordyline (dračinky) obsahuje zhruba 24 druhů, které se vyskytují ve vzdálené Austrálii, Novém Zélandu, Nové Guineji a ostrovech Tichomoří i Indického oceánu. V přírodě mohou dorůst až deseti metrů a typicky rostou jako dlouhé kmeny s košatou korunou tvořenou listy. Ano, dracénám jsou skutečně nápadně podobné. Dlouhé kopinaté listy bývají barevnější a širší, než jsme zvyklí u dracén a často převládá červená nebo růžová barva pruhů na listech.

Pěstovat dračinku je snadné

Vzhledem k jejich exotickému původu lze dračinky u nás pěstovat jen jako pokojovky. V teplých měsících je můžete letnit na balkoně nebo terase, to se jim určitě bude líbit, ale teploty pod 18 stupňů Celsia nezvládají dobře. Milují slunná stanoviště, ale pro barevné varianty je vhodnější polostín, ať už jsou venku nebo v domě. Během období růstu snesou i poměrně hojnou zálivku, přes zimu jen velmi mírnou a určitě ji nenechejte stát v misce s vodou.

Dračinky mají nádherně barevné listy, ale existují i zelené nebo zelenobílé varianty. Zdroj: Akira Kaelyn / Shutterstock

Vypěstujte si vlastní dračinku

Dračinky lze množit jednoduše řízky nebo semeny. Semena je možné vysít v teplotách nad 16 stupňů. Řízky je vhodné množit dračinky na jaře. Odřízněte vrchol rostliny cca 7 až 10 cm dlouhý. Nechte zakořenit ve sklenici s vodou anebo přímo v zemině. Pro zakořenění je nevhodnější směs rašeliny a písku v poměru 1:1. Během sezóny jim jednou za měsíc dopřejte přihnojení tekutými hnojivy a v létě jim dopřejte pobyt na dvorku nebo balkonu.



