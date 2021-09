Pokojovky do dětského pokoje: Které vašim dětem pomohu nejvíc a které škodí

Rostliny do dětského pokoje musíte pečlivě vybrat, protože dost pokojovek je životu nebezpečných, jak pro děti, tak pro domácí mazlíčky. Objevte s námi ty nejvhodnější!

Pokojové rostliny do dětského volíme podle toho, jestli je jejich přítomnost v dětském pokoji bezpečná. Nejen kvůli jedovatosti (tedy při možným pozřením dítětem), ale bere se ohled i na případnou manipulaci, což se týká především kaktusů.

Nejdříve si musíte zodpovědět několik otázek

Samozřejmě záleží na tom, jak velké děti máte.

Kam rostlinu dát? Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Můžete pokojovce vybrat pěkné místo na parapetu, ale je to stanoviště pro ni bezpečné? Batolata jsou vynalézavá, vše chtějí zkoumat, brát do ruky, klidně si přisunou malou stoličku k oknu, aby na „novou věc“ dosáhly a mohly ji řádně ožužlat.

Bude se dítě pokoušet rostlinu ochutnat nebo ne? I kdybyste odpověděli, že ne, rozhodně doporučujeme vybrat z nejedovatých kousků pokojovek, člověk nikdy neví, co se v těch malých hlavičkách může zrodit za nápad.

Co když rostlině odpadne list? Ano, i to je důležitá otázka. Jestli vaše ratolest list najde, i v tom je veliké nebezpečí, bohužel.

Jaké pokojovky NE

Některé kultivary následujících rostlin mají nebezpečné látky odbourané.

Rostliny, které jsou nesmírně nebezpečné – toulcovka, potos, zamioculcas, aglaonema, filodendron, monstera, kala, pryšec nebo anturie. Tyto rostliny, pokud je dítě pozře, dráždí sliznice ústní dutiny a horních cest dýchacích. Způsobují otok, který vede až k udušení dítěte. Většinou se nejedná o pomalý průběh, sliznice natékají rychlostí blesku. Jestli se tak stane, dejte dítěti první pomoc, poté mu nalijte studené mléko nebo vodu. Dobrá je také zmrzlina. Aktivní (živočišné) uhlí se v těchto případech nepodává.

Naopak u aloe a bramboříku se co nejrychleji podává aktivní uhlí (cca 7 tablet) a u většiny případů je nutný výplach žaludku.

Léčivé účinky tlustice můžete vyzkoušet při vzniku aftů a oparů. Zdroj: Andrey_Nikitin / Shutterstock.com

Tlustice

Tato sukulentní rostlina je ideálem pro dětské pokoje. Jedovatá není, dokonce je léčivá! Udělá parádu na světlém místě. Se zálivkou opatrně, před další zalitím nechte substrát vyschnout. Pokud se o ni budete dobře starat, bude skoro nesmrtelná.

Šeflera (Schefflera arboricola) Zdroj: dropStock / Shutterstock.com

Schefflera

Ta se řadí do skupiny „téměř nejedovatých rostlin“. Šťáva z listů může způsobit vyrážku. Nebezpečná se stává ve chvíli, kdy by jí děti snědly velké množství.

Nesnáší přímé slunce. Zalévejte ještě před úplným vyschnutím substrátu.

zelenec (Clorophytum) jej jednou z nejvděčnějších pokojových rostlin Zdroj: Shutterstock.com / Bozhena Melnyk

Zelenec

Zelenec patří mezi bezpečné druhy pokojových rostlin. Pokud máte kočku, ráda se do listů zelence pustí! Rostlina patří k nenáročným, bude se jí líbit asi všude v místnosti, ale nejvíce na světlém místě. Je vhodná i pro zapomnětlivé pracanty.

Voskovka se ochotně pne po drátě Zdroj: Shutterstock.com / Jiggo_Putter Studio

Voskovka

Patří mezi nejedovaté pokojovky. Její správný název je hoja masitá. Rozhodně vhodná i pro začátečníky. Místo jí vyberte na světlém místě. Hoja krásně kvete, ale její květenství je jaksi trochu smrduté.

Begonie patří k oblíbeným květinám. Zdroj: Elaine Davis / Shutterstock.com

Begonie

Touto rostlinou nic nepokazíte. Bude vám vděčná za světlé místo v pokoji a pravidelnou zálivku. Begonie je dokonce jedlá, tak se nemusíte bát o dítě ani o domácího mazlíčka.

