Jak vyrobit falešné okno: Jednoduchý trik přivede světlo do každé místnosti

Cítíte se ve svých pokojích jako v kobce? Nedostatek světla může způsobit depresivní náladu a nechuť cokoli podniknout. Problém s chybějícím světlem se dá lehce vyřešit. A nebojte, nemusíte se stěhovat ani bourat stěny. Stačí si vyrobit falešné okno.

Je mnoho způsobů, jak do pokoje zavést více světla. Můžete si pořídit lampičky, přebarvit stěny na bílo, přidat sklo nebo zrcadla. To vše je ale náročné pro naši peněženku. Tmavou předsíň nebo koupelnu můžete oživit za necelých 500 korun.

Kam falešné okno umístit?

Záleží na vašem vkusu, jak bude falešné okno vypadat. Nezapomeňte však na to, za jakým účelem ho montujete. Falešné okno místnost neozáří tak, jak to dokáže stropní svítidlo. Oživí však stěnu a prostor opticky zvětší.

Jak okno ozdobit?

Aby okno vypadalo co nejrealističtěji, zaměřte se na jeho dekoraci. Nad něj můžete navrtat garnýže a koupit pěknou záclonu, která zakryje jak okno, tak také vykukující kabel od světla. Po stranách můžete přidat závěsy a pod okno postavit skříňku s květinou.

Místo voskovaného papíru nebo látky můžete koupit tapetu Zdroj: Graficart_house / Shutterstock.com

Falešné okno s výhledem

Pokud bydlíte v panelákové zástavbě, možná vám chybí pohled na zeleň. Místo voskovaného papíru nebo látky můžete koupit tapetu. Vyberte si ale takovou, která je schopná propouštět světlo. Ve specializovaných obchodech vám určitě rádi poradí. Za pár minut tak můžete mít v kuchyni okno s výhledem třeba na džungli.

Jak vyrobit falešné okno

Budete potřebovat LED světlo na stěnu, dřevěný nebo plastový rám, oboustrannou lepící pásku, dřevěné lišty, látku nebo voskový papír na výplň okna, lepidlo, barvu a štětec, háčky na přichycení rámu na stěnu

Postup:

Rám si můžete vyrobit také z dřevěných prkének, pamatujte však na to, aby byly tak široké, aby dostatečně skryli LED světlo. Pokud chcete, rám a lišty můžete nabarvit na vámi požadovanou barvu, aby se okno hodilo do interiéru. Nyní na rám natáhněte voskový papír nebo bílou látku. Na látku z vnější strany nalepte dřevěné lišty, aby vytvořily 4 okýnka. Oboustrannou lepící páskou připevněte na stěnu LED světlo. Většina výkonných LED světel se zapojuje do zásuvky, na tu ve svém projektu nezapomeňte. Nyní stačí navrtat háčky do stěny a rám přichytit.

Zdroj: www.boredpanda.com, spokojenezeny.cz, carujeme.cz