Trápí vás doma hmyz v květináči? Bojujte s ním skořicí, suchem nebo olejem

Kde se vzali, tu se vzali škůdci. Ti stejní, kteří vás trápili na zahradě, se teď usídlili i doma. Pokojovky jsou rostliny jako každé jiné a jejich listy i květináče mohou být domovem různého hmyzu. Zbavte se hmyzích škůdců na rostlinách i v půdě květináče, než se rozšíří dál.

Kontrolujte své pokojovky i jejich květináče

Velmi často si škůdce přineseme domů s letněnými pokojovými rostlinami. Svilušky, molice, mšice, puklice, smutnice! A seznam je ještě delší. Škůdců je řada, a i když viditelně napadají listy rostlin, často jsou také v půdě. Pak se můžete snažit, jak chcete, ale budou se vracet, případně devastovat rostlinu dál, dokud bude co ničit.

Chemii se pěstitelé brání z různých důvodů. Rozhodně je účinná, záleží ale jen na vás, jaké prostředky boje proti škůdcům zvolíte. Podívejte se s námi, co je možné podniknout, než vytáhnete do boje agresivními insekticidy.

Letněné pokojovky jsou často zdrojem škůdců. Zdroj: dropStock / Shutterstock.com

Ručně hmyz oberte z rostliny i květináče

Co je možné odstranit, očistěte z květin manuálně. Pokud vidíte broučky, mušky nebo jiný hmyz, zkuste je smést, případně osprchovat. Zbavte se maxima škůdců ručně, ale nezaspěte na vavřínech. To rozhodně nemůže stačit.

Mšice škodí i na pokojových rostlinách. Zdroj: Michael Pettigrew / Shutterstock.com

Postřiky proti hmyzu na pokojovkách

Škůdci se nejspíš okamžitě objeví znova. Jen výjimečně se povede zbavit se najednou veškerých škůdců ve všech jejich vývojových stádiích. Po ručním odstranění hmyzu nasaďte „domácí chemii“. Postřik vhodný proti drobným škůdcům na pokojovkách si můžete vyrobit doma. Hmyzu škodícího pokojovým rostlinám je mnoho, a proto bude potřeba vyzkoušet, se kterým domácím postřikem budete mít dobré výsledky proti konkrétnímu druhu hmyzu. Můžete použít postřik vyrobený smícháním tří šálků vody s jedním šálkem octa a polévkovou lžicí tekutého mycího prostředku. Kyselý postřik v podstatě naleptá jemnou struktury hmyzu a zabíjí jej. Postřik není silný a rozhodně jej můžete za několik dnů opět zopakovat.

Olejové postřiky na rostliny i půdu v květináči

Velmi účinnými jsou postřiky, jejichž základem je olej. Naprosto nejvyhlášenějším je postřik z exotického neem oleje, ale na trhu jsou i bio postřiky, které také využívají například řepkový olej a jsou překvapivě účinné. Oleje se ředí s vodou v poměru 1:10 a jako smáčedlo lze použít několik kapek saponátu. Ten pomůže vzniku roztoku, kde se nebude oddělovat olejová vrstva od vrstvy vody, ale stejně před použitím směs protřepejte. Už z koncentrace oleje ve vodě je patrné, že nejde o nějakou ekologickou katastrofu, ale jen velmi malé množství mastné tekutiny. Mikrovrstva oleje hmyz zcela obalí a ten se udusí. Olejový postřik nemá žádná nepříjemné vedlejší účinky a lze jej opakovat podle potřeby. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že druhý postřik bio insekticidem na olejové bázi ještě nikdy nebyl nutný.

Při postřiku ekolgickými přípravky nepotřebujete žádné ochranné pomůcky Zdroj: Shutterstock.com / Nestor Rizhniak

Koření a byliny pomohou vyhnat hmyz z květináčů

Oblíbeným domácím pomocníkem proti některým škůdcům, ale hlavně plísním, je skořice a heřmánkový čaj. Skořice působí silně herbicidně a stačí jí jen trochu posypat půdu v květináči. Heřmánkový čaj pomáhá proti různým vývojovým stupňům škůdců v půdě. Dopřejte vašim pokojovkám čas od času místo zálivky heřmánkový či skořicový vychladlý čaj, rozhodně tím nic nepokazíte.

Nechejte rostlinu pořádně proschnout, omezíte tím i hmyz

Pamatujte, že hmyzu se daří dobře ve vlhkém substrátu. Během zimního období, byste stejně měli omezit zálivku, proto se nebojte nechat rostlinu dobře proschnout. I tím můžete dramaticky zredukovat množství škůdců v půdě a na rostlinách.

V zimě omezte zálivku a nechejte rostlinu mírně proschnout, zbavíte se i některých škůdců. Zdroj: Profimedia

