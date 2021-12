Velký vánoční horoskop na prosinec. Co čeká jednotlivá znamení do konce roku?

Poslední měsíc roku je tady. Čeká nás kouzelné adventní období, Vánoce a oslava nadcházejícího období. Na co byste se měli připravit a co vás podle hvězd nemine? Koukněte se na prosincový horoskop.

V úterý 21. prosince, přesně v 16:59 vstoupí Slunce do znamení Kozoroha. To znamená, že nastane zimní slunovrat a začne astronomická zima. Čeká nás nejkratší den a nejdelší, až šestnáctihodinová noc. U mnoho lidí možná bude doznívat síla posledního úplňku v roce, který se na obloze objeví 19. 12. Ten s sebou přinese nestálost, přelétavost, změny názorů a postojů. Nenechte se jím rozhodit a plány, které máte nachystané na svátky, již neměňte. Podle tradiční čínské medicíny trpí v prosinci nejvíce tlusté střevo. To je, z hlediska psychiky, místem podvědomí a vzpomínek na minulost. Dopřejte si tedy dobré ovoce a potraviny s dostatkem vlákniny. Uvařte si čaj, zabalte se do deky a společně s rodinou zavzpomínejte na vše dobré, které vás potkalo.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Tento rok neřešte dárky na poslední chvíli. Zavřené obchody nebo dlouhá dodací lhůta e-shopů by vás mohla nepříjemně rozhodit. Tento měsíc nepřetěžujte oblast bederní páteře, do které se ukládají negativní emoce. Aby vás nestresovaly deadliny, dopřejte si každý večer relaxační cvičení na zádové svaly. Hoďte starosti za hlavu a plnými doušky si užívejte vánoční atmosféru.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Prosinec nemáte rádi. Máte pocit, že se na vás vše valí a letos na vás tento dojem dopadá intenzivněji. Práce, rodina, pečení, úklid a další povinnosti vás paralyzují. Zkuste se na chvíli zastavit, vydechnout, vzít si do ruky kalendář, uvařit si čaj nebo nalít hrníček svařáku a vše si v klidu naplánovat. Pokud cítíte, že „na vás něco leze" nebojte si vzít půl dne volno. Prospějete tím nejen své psychice, ale také tělu.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Trigon Jupitera vám letos dodává nahled a sílu. Díky němu si vánoční přípravy začínáte užívat. Cítíte se skvěle, a to jak po psychické, tak fyzické stránce. I když jste plní energie, věnujte se spíše aktivitám, které vás umí hodit do klidu. Jen tak si prosinec užijete plnými doušky až do konce.

Blížence čeká aktivní prosinec. Zdroj: Profimedia.cz

Rak (22. 6 - 22. 7.)

Vstup do nového měsíce je pro vás spíše ve znamení špatné nálady. Trápíte se, že nemáte dokonale vyzdobený dům. Hlavu vzhůru. Stačí pár světýlek, adventní věnec, jmelí a svíčky a hned na vás dopadne sváteční atmosféra. Díky pozitivnímu nastavení vás nebudou dohánět zažívací potíže.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Lvům se až do poloviny měsíce nebude dařit navodit sváteční atmosféru. Přemýšlíte, jak financovat dárky, jak upéct to nejkvalitnější cukroví a jak vše dokonale naplánovat. Prosincová rada zní - neplánujte. Svátky nejsou o dokonalosti, ale především o rodině. Nepřepínejte se a myslete na odpočinek. Prospěje vám i fyzická aktivita.

Panna (23. 8 - 22. 9.)

Tyto Vánoce budou ve znamení kompromisů. Ty vás mohou začít vyčerpávat. Zkuste tento pocit podchytit co nejdříve a s rodinou si vše důkladně vyříkat. Díky tomu pro vás nebudou svátky stresovým obdobím. K psychické pohodě vám pomůže striktní oddělení času na práci a odpočinek.

Váhy (23.9 - 23.10.)

V práci se objeví zajímavá nabídka, nad kterou budete uvažovat. Lákat vás bude především výška odměny. I díky tomu vánoční plánování posunete na neurčito. Nezapomeňte však, že adventní období je především o čase tráveném s rodinou. Vezměte si pár dní dovolené, pusťte si pohádky a relaxujte.

Štír (24. 10. - 22. 11. )

Konec roku, termíny a věčně nespokojení kolegové na vás začínají dopadat. Špatnou náladu si berete i domů a rodina tím trpí. Zkuste na chvíli vydechnout a vychutnat si přicházející vánoční atmosféru. Stres totiž oslabuje vaši imunitu. Nezapomeňte na pravidelný spánek a přísun vitamínů a minerálů.

Střelec ( 23.11. - 21. 12.)

Tento měsíc se vyhněte uzavírání smluv. Mohli byste se stát obětí podvodníků. Raději se zaměřte na zařizování věcí kolem svátků a vánoční výzdobě. Ze zdravotního hlediska se cítíte plní energie, využijte toho k nastartování nových návyků a realizaci svých plánů.

Střelci by se měli tento měsíc se vyhnout uzavírání smluv. Zdroj: Profimedia.cz

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Konec roku bude ve znamení kariérního posunu, který ale bude krokem do neznáma. Neměli byste však tuto možnost předčasně odmítat. Jděte na procházku a v klidu popřemýšlejte, kam vás vaše srdce táhne. Vaše vyrovnanost se projeví i na přípravě vánočních svátků. Vše stíháte s předstihem, nestresujete se a díky tomu se cítíte zdraví a plní elánu.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Tyto Vánoce zkuste zbytečně nerozhazovat. Nabídka e-shopů je sice lákavá, vysoké investice by vás však mohly mrzet. Nápady na vánoční dárky si proto pro každého člena rodiny sepište a držte se seznamu. V prosinci se zaměřte na svou imunitu a vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací osob.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

U vás vánoční přípravy začaly již na konci listopadu. Toužíte po krásném domově, kde to čiší pohodou a sváteční atmosférou. V klidu s tímto elánem pokračujte i v prosinci. Rodina je nadšená. Pozitivní nálada se vás bude držet až do konce roku, dejte si však pozor, aby jste příliš bujaře neoslavovali. Velké množství nezdravého jídla a alkoholu by se mohlo projevit nejen na vaši linii, ale také na zažívacích těžkostech.



Zdroj:

www.dama.czwww.zena.aktualne.cz