Jak vyčistit vnitřek radiátoru: Fanoušci britské hvězdy úklidu radí tohle

Topná sezóna již započala! Vyčistili jste ji před zapnutím topení? Pokud ne, tak honem do toho! Zanesené radiátory produkují teplo hůře, proto se vyčištěné topné těleso pozitivně odrazí na spotřebě energie ve vaší domácnosti.

Před každou topnou sezonou byste měli radiátory pročistit, abyste zaprvé nedýchali prach, který je v nich usazen (rozhodně ho není málo), a zadruhé proto, že to je neekonomické, neboť prach snižuje rozptyl tepla do okolí. Možná je lepší nevědět, co všechno prach obsahuje - vlasy, šupinky kůže i mrtvý hmyz. Jakmile se zatopí, radiátor se zahřeje a prouděním teplého vzduchu se po vašem obydlí roznese podivný a dráždivý zápach.

Čištění radiátorů nejspíš nebude spadat do vašich nejoblíbenějších činností, ale vidina ušetřených peněz a vyšší čistoty vzduchu ve vašem domově, by vás přesvědčit měla. A neplatí to jen u deskových radiátorů! Pravidelnou očistu potřebují i ty žebrové.

Než se pustíte do díla, raději se přesvědčte, že jsou radiátory vypnuté.

Než začnete radiátory čistit, ujistěte se, že jsou vypnuté. Zdroj: profimedia.cz

Postup u žebrových radiátorů

K pročištění klasických žebrových topidel budou vašimi nejdůležitějším nástroji štětka a vysavač. Nejideálnějším pomocníkem je štětka, která se nasazuje na štěrbinovou hubici od vysavače. Štětkou uvolníte prach a lux ho ihned vysaje.

Pokud tento nástavec nemáte, nevadí. Nejprve vyměňte na vysavači hubici za takovou, která se alespoň trochu dostane do útrob radiátoru, a vysajte vše, co jde. Prach bývá hodně mastný, možná se vám brzy zalepí filtr ve vysavači. Poté přichází na řadu štětka (taková, která se vám vejde mezi topná žebra, např. na lahve), tou pročistěte meziprostory se zapnutým vysavačem, ať v ném rovnou skončí prach, který ze štětky bude odpadávat.

Dalším pomocníkem při této neoblíbené činnosti je fén. Prach vyfouknete dolů pod radiátor, kde už na něj bude čekat zapnutý vysavač.

Máme pro vás triFén je skvělý pomocník i při úklidu. Zdroj: profimedia.cz

Dalším krokem je omytí, které není až tak jednoduché, protože ruku mezi žebra radiátoru nejspíš nestrčíte. Připravte si proto šatní ramínko, na které namotejte hadřík namočený v mydlinkách.

Fanoušci britské hvězdy Mrs. Hinch, která se proslavila svými skvělými úklidovými tipy, doporučují zakoupit sadu čistících kartáčů na lahve, které mají různé tvary i délky, abyste se dostali do všech zákoutí radiátoru.

Nakonec se paní Hinch zmiňuje o starém namočeném (a vyždímaném) ručníku, který prostrčíte mezi žebry a pohybem sem - tam, jako při otírání zad, radiátor pročistíte.

Čistý a funkční žebrový radiátor je pěkným a funkčním doplňkem i v moderním interiéru. Zdroj: Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Postup u plochých radiátorů

V tomto typu topení se usazuje prach ještě mnohem snadněji než v radiátoru žebrovém, protože jsou často vyplněny plechovým vlnovcem.

Pokud vlastníte vysavač, který má nasávací i vyfukovací funkci, budou se vám radiátory čistit jedna báseň. Z topného tělesa sundejte vrchní kryt (pokud ho má) a vyluxujte všechny otvory tím nejmenším nástavcem, který u vysavače máte. Pak můžete použít již zmíněný výfuk, ale společně s odsáváním. Jednoduše z jedné strany radiátoru foukejte, z druhé vysávejte.

Zbytky prachu můžete, jako v předchozím případě ohledně žebrových radiátorů, dočistit štětkou.

Na závěr otřete topení vyždímaným hadrem.

Zdroje: bydleni.instory.cz, prima-receptar.cz, www.express.co.uk