Jak odstranit z koberce otisky od nábytku: Skrývá se řešení ve vašem mrazáku?

Otisky od nábytku na koberci zná každý. Víte, jak se jich zbavit? Koberec, který trpěl pod váhou nábytku celá léta, není jednoduché vrátit do původního stavu. Je to vůbec možné? Otisky na koberci od nábytku se zabývala i britská odbornice na úklid domu. S čím přišla?

Otisky od nábytku na koberci nepotěší

Na otlacích na koberci od těžkého nábytku není vůbec nic divného nebo zvláštního. Očividně materiál pod váhou trpí. Léty se otlak prohlubuje a náprava je samozřejmě o to náročnější. Otisky pod nábytkem většinou ničemu a nikomu nevadí, dokud se nerozhodnete nábytek přemístit. Otlaky nejsou pěkné, a pokud máte rádi upravený koberec, pak vás jejich odstranění skutečně potrápí.

Otisky na koberci není potřeba řešit, dokud stojí nábytek na svém místě. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Co pomůže proti otiskům od nábytku?

Fanoušci britské odbornice na úklid paní Hinchové se shodují, že nejlepším trikem na otlaky po nábytku je použití kostek ledu. Položte je na otlaky a zkontrolujte druhý den. Nebojte se, nad takovou odpovědí kroutí hlavou kde kdo. Pokud byste hledali další způsoby, jak se zbavit takových otlaků, zjistíte, že všechny pracují s vodou a následným vysušením. Představa je taková, že vlákna koberce natáhnou vodu a navrátí se do původní polohy. Kostky ledu tak učiní velmi pomalu a bez jakékoli práce.

Výsledky použití ledu na otisky v koberci

Máte pravdu, nefunguje to stoprocentně. Dá se říci, že je to způsob, který možná pomůže nápravě do původní podoby koberce jen v některých specifických případech. Patrně různé typy koberců z odlišných materiálu mohou reagovat jinak. Nicméně se nedá říct, že je to zaručený způsob.

Otisky od nábytku nejsou nic neobvyklého. Zdroj: Sasima / Shutterstock

Na otisky od nábytku se používá i žehlička

Použití napařovací žehličky a mokrého hadru, je dalším velmi podobným způsobem. Opět jde o to, že by se měla vlákna zvednout, jednak díky vlhkému hadru, a pak také díky napařování žehličkou. I zde jsou velké rozdíly v tom, jaký typ koberce máte. Navíc při jakýchkoli pokusech se žehličkou buďte maximálně obezřetní. Spálený syntetický koberec je ještě vetší průšvih než pár otlaků.

Použití žehličky na syntetický koberec je dost riskantní. Zdroj: Himchenko.E / Shutterstock.com

Lze se zbavit otlaku na koberci?

Dá se říci, že voda může pomoci, ale manuálnímu „podrápání“ povrchu lžičkou nebo vidličkou či kartáčkem se nevyhnete. Velkou roli také hraje podklad, který může být nenávratně poškozen, a pokud se nevrátí do původní výšky i ten, pak otlak zcela nezmizí nikdy.

