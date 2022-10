Mikrovlnka je obří žrout energie, nedoplatíte se. Ohřívejte jídlo chytře

Každé jídlo by se mělo ohřívat jiným způsobem, proto pokud vše dáte pod víko do mikrovlnky a zapnete na několik minut, děláte chybu. Navíc mikrovlnná trouba spotřebuje při svém provozu velké množství elektrické energie. Jak jídlo ohřívaly naše šetrné babičky?

Jistě to všichni velmi dobře znáte, navařili jste jídla jako pro armádu a samozřejmě jste ho všechno nesnědli. Budete ho tedy muset následující den ohřívat. Jak to udělat, abyste neutratili majlant a jídlo bylo co nejchutnější a ne oschlé či gumové?

V alobalu

Ohřívat jídlo lze pěti různými způsoby. Například v alobalu, kdy pokrm vložíme do alobalové fólie, uzavřete a ohřejete v páře. Tento způsob je ideální hlavně pro „oživení" staršího pečiva. Zabalte ho do alobalu, přidejte trochu másla, dejte na pár minut ohřát a uvidíte, že lepší rohlíky jste nejedli.

Zeleninu ohřívejte v igelitovém sáčku Zdroj: Profimedia

V mikrotenovém sáčku

Dalším způsobem ohřevu je mikrotenový sáček. V těch se dobře ohřívají zbytky těstovin, rýže, knedlíky či vařené maso. Nezapomeňte sáček pevně zavázat, aby se dovnitř nedostala voda, až budete sáček v hrnci s vařící vodou ohřívat.

V páře

Nejzdravější způsob ohřevu je ten na páře. To do hrnce dáme trochu vody, na hrnec položíme pařáček a na něj plátky knedlíků či jiný pokrm, který chceme ohřát na páře. Následně přiklopíme pokličkou, uvedeme do varu, zmírníme plamen a ohříváme tak dlouho, dokud není pokrm prohřátý.

Na pánvičce

Pokud něco ohříváme na přímém ohni, což je v pánvi či hrnci, měli bychom na dno přidat trochu tuku nebo vody, aby se jídlo nepřipálilo.

Brambory ohřívejte na pánvi nakrájené na kolečka Zdroj: Profimedia

Ve vodní lázni

Ohříváte-li něco, co se často připaluje, tak to raději udělejte ve vodní lázni. To znamená, že pokrm ohřejeme v nádobě, kterou dáme do větší nádoby s vodou. Vychytávka je to hlavně u rýže, omáček, nákypů a krémů.

Jak na brambory a bramborovou kaši?

Pokud u některých jídel přesto váháte, jak je ohřát, pojďme se na ta složitější podívat a říci si, jak to bude nejlepší. Bramborovou kaši ohřívejte ve vodní lázní a přidejte do ní trochu mléka. Brambory je nejlepší ohřívat na tuku a nakrájet je na plátky.

Maso a řízky

Vařená masa zpravidla necháváme ve větším kusu a ohříváme ve vývaru, karbanátky na páře a sekanou také. No a co takové řízky? Ty nejlépe ohřejete na pánvi, když je rychle osmahnete na malém množství tuku.

