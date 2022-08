Jak připravit tu nejlepší ledovou kávu bez drahého kávovaru: Lepší jste nepili

Chcete se v horkém dni ochladit a zároveň dobít baterky? Udělejte si nejlepší ledovou kávu, a to i bez kávovaru. Poradíme vám, jak dosáhnout dokonalé kofeinové lahůdky, která vás vzpruží i osvěží.

Léto je v plném proudu a není nouze ani o tropické dny. Vysoké teploty často člověka i unaví, a proto není od věci nakopnout svou energii kávou. Mnozí z vás však nemají chuť na horký nápoj, a pro ty je nejlepší variantou káva ledová. A nemusíte se ani obávat, že by svojí nízkou teplotou přišla o své povzbuzující účinky. Teplota totiž obsah kofeinu v žádném případě neovlivňuje.

Vsaďte na kvalitní filtrovanou kávu

Jestliže nevlastníte kávovar, nevěste hlavu. Espressu z drahého přístroje se plnohodnotně vyrovná filtrovaná nebo překapávaná káva. K tomuto účelu je nejlepší pořídit si světlejší praženou kávu, není tak hořká, je aromatičtější a ve výsledku si na ní mnohem více pochutnáte. Překapávanou kávu si můžete dle svých možností připravit hned dvěma způsoby.

Většinou se k přípravě překapávané kávy používají papírové filtry, které je však dobré před použitím propláchnout horkou vodou. Zdroj: shutterstock.com

Manuální přípravu doporučují kávoví mistři

Jedná se o velice jednoduchý trik, kdy namletou kávu ve filtru přelijete vodou o teplotě 95 °C a necháte ji volně odkapávat do spodní nádoby. Chuť kávy je totiž o něco intenzivnější.

Využít můžete i elektrický překapávač

V tomto případě vám stačí nalít do strojku vodu, do filtru nasypat v náležitém množství namletou kávu a zapnout. Výhodou je v tomto případě termostat, protože udržuje překapávací vodu ve stejné teplotě. Nevýhodou je však zbytečná spotřeba elektrické energie.

I filtr může ovlivnit chuť kávy

Většinou se k přípravě překapávané kávy používají papírové filtry, které je však dobré před použitím propláchnout horkou vodou. Díky tomu značně eliminujete chuť papíru v kávě. Ze všeho nejlepší jsou filtry z porcelánu a kvalitních plastů.

Správně umletá káva je základ

Chuť a kvalita překapávané kávy se samozřejmě také odvíjí od toho, jak je umletá. Ve chvíli, kdy bude moc jemná, může protékat velmi dlouho, anebo také vůbec ne. Když bude namletá nahrubo, proteče káva přes filtr naopak tak rychle, že se dokonale nevylouhuje. Nejlépe vám namelou kávu samozřejmě zkušení odborníci v nějaké vyhlášené kavárně či obchodu s kávou. Budete potřebovat 60 g kávy na 1 l filtrované kávy.

Chuť a kvalita překapávané kávy se samozřejmě také odvíjí od toho, jak je umletá. Zdroj: shutterstock.com

Hitem je technika cold brew

Kdo tuhle chuťovou bombu ještě nezná, měl by ji co nejdříve vyzkoušet. Zkušení vědí, o čem je řeč. A dokonce zcela jistě oslníte své přátele na letní zahradní party. Specialitou této lahůdky je především to, že se namletá káva louhuje ve studené vodě, a to docela dlouhou dobu. Čas by se měl pohybovat něco okolo 11 až 13 hodin. Ve výsledku je tento druh kávy oproti teplé variantě chuťově sladší a zároveň kyselejší.

Co budete potřebovat

Nejprve si připravte hrnec, nasypejte do něj 100 g mleté kávy a zalijte 1 l studené vody. Potom vložte kávovou směs do chladničky, nejlépe na noc. Ráno stačí kávu přecedit do sklenice s hrstí ledových kostek. Kdo má rád black verzi, má hotovo, ostatní si mohou přidat mléko, cukr a třeba i skořici. A opravdoví labužníci mohou dodat snítku čerstvé máty!

