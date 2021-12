Které spotřebiče požírají nejvíce proudu v domácnosti a je to zcela zbytečné

Cena elektřiny prudce stoupá a podle odborníků bude růst i na začátku roku 2022. Nemusíte začít chodit spát se slepicemi nebo držet černé hodinky, zkuste si udělat audit spotřebičů. Které patří mezi největší žrouty peněz? Jak ušetřit za energie?

Cena elektřiny prudce stoupá zhruba od poloviny roku 2021. Od ledna narostla o více než 200 %. „Kvůli sílícím tlakům na snížení emisí v energetice a odchodu evropských zemí od jádra a uhlí, aniž by zatím byla vybudována náhrada, budou ceny elektřiny jako takové dále spíše jen růst," vysvětluje ekonom Petr Bartoň. Regulovaná složka ceny elektřiny tak v příštím roce vzroste v průměru o 3,7 procenta. Například energetická společnost ČEZ od Nového roku zvyšuje ceny u běžných sazeb na dvojnásobek. Domácnost o dvou lidech dosud platila za megawatthodinu 1 700 korun bez DPH. Nově to bude 3 120 korun.

Audit spotřebičů

Víte, kolik máte doma elektrických spotřebičů? Nabíječky, notebooky, televize, rychlovarná konvice, mikrovlnka nebo kuchyňský robot. Průměrně má každá domácnost kolem 25 elektrických pomocníků, které lze zapojit do sítě. A většina z nich je v tzv. stand-by režimu. Tento pohotovostní systém je sice pohodlný, ale neekonomický. Přístroje totiž stále odebírají elektřinu. Ročně vás to může stát i 500 korun za spotřebič. Chcete-li ušetřit, vyndejte ze zásuvky ty energetické upíry, které zrovna nepoužíváte, včetně nabíječek. Televizi pak vypínejte ručně, aby na ní nesvítilo červené světýlko.

Stará lednička

Chladnička spotřebovává až 20 % elektrické energie ve vaší domácnosti. Pokud máte starý model, může se její používání nepříjemně odrazit na rodinném rozpočtu. „Kombinované lednice, které jsou s mrazákem a nemusí už dobře těsnit, jsou 15 až 20 let staré, tam ta spotřeba ročně může stát i 1500 až 2000 korun. Každý milimetr námrazy zvyšuje spotřebu asi o deset procent,“ popisuje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec. Do ledničky byste také neměli dávat horké potraviny. Na jejich vychlazení je totiž nutné spotřebovat více elektřiny. Máte-li v plánu koupit nové spotřebiče, měli byste se zaměřit na energetické štítky. Od března letošního roku najdete na trhu spotřebiče s novými štítky, jež mají přinést zákazníkům přehlednější řazení do jednotlivých energetických tříd. Nové štítky najdete u myček, praček, praček se sušičkou, chladniček a displejů, včetně televizí a monitorů. Nově odpadly třídy A+, A++ a další. Nejlepší třída A+++ zatím odpovídá nové třídě B až C. Mezi nejúspornější a nejefektivnější elektrospotřebiče tedy patří ty s označením A, B a C.

Osvětlení

Energie, kterou spotřebujete na osvětlení, představuje přibližně 10 % faktury za elektřinu. Zbavte se tedy starých a neefektivních „edisonek" a vyměňte je za úspornější LED žárovky. Ty svítí až 40 tisíc hodin a dokáží uspořit až 90 % celkové elektrické energie.

Úsporné mytí a praní

Nejefektivnější z hlediska spotřeby energie, vody i čistících prostředků je praní a umývání v naplněných spotřebičích. Podle statistik, dvě poloviční dávky spotřebují více energie než jedna celá. Dejte si však pozor, abyste pračku nebo myčku nepřeplňovali. Ničí se pak jejich komponenty. Také praní na nižší teploty šetří vaši kapsu, a to až o čtvrtinu!

Podpora od státu

Překvapilo vás zdražování? Při výrazném navýšení nákladů na bydlení vůči měsíčnímu příjmu můžete požádat o pomoc stát prostřednictvím úřadu práce. Příspěvek na bydlení můžete dostat až tři měsíce zpětně. Většina dodavatelů také nemá problém s vyhotovením splátkového kalendáře. Je však nutné kontaktovat zákaznickou podporu a nedoplatek řešit co nejdříve.

