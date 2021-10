Jak perfektně vyčistit troubu a sporák práškem do pečiva jednoduše a přes noc

Trouba a sporák se znečistí lehce. Stačí, aby překypěla rýže či polévka, těsto nakynulo a vyteklo nebo se na stěny trouby usadila mastnota. Zapomeňte na pracné a zdlouhavé drhnutí. Díky kypřicímu prášku se spotřebič vyčistí téměř sám.

Sporák a trouba by se měly čistit po každém použití. To je však téměř nereálné. I dokonalé hospodyňky si po dobrém jídle raději sednou k seriálu nebo knížce, než aby si vyhrnuly rukávy a ozbrojily se houbičkou a saponátem. To však znamená, že po nějakém čase je špína připečenější a hůře se odstraňuje.

Prášek do pečiva

Nemusíte vykoupit drogerii, abyste si pořídili zaručeně účinné přípravky na odstraňování špíny a mastnoty. Stačí, když se inspirujete radami našich babiček. Ty na úklid používaly cenově dostupné a ekologické produkty, jako jsou jedlá soda, prášek do pečiva nebo ocet. Jedlá soda s práškem do pečiva fungují jako bělidlo, jsou lehce abrazivní a pohlcují pachy. Ocet zase odmašťuje, dezinfikuje a má antibakteriální účinky.

Pokud mléko překypí, čeká nás nepříjemný úklid sporáku. Zdroj: Valery Galynin / Shutterstock.com

Bez drátěnky

Povrch sporáku a trouby je často speciálně ošetřený proti přilnutí nečistot. Proto při úklidu nepoužívejte drátěnku ani drsnější stranu kuchyňské houbičky. Povrch byste mohli poškrábat a byl by náchylnější k rezivění.

Jak vyčistit sporák

Tímto způsobem můžete vyčistit jak plynový sporák, tak sklokeramickou desku. Budete potřebovat kypřící prášek, ocet, láhev s rozprašovačem a velkou utěrku. Do láhve s rozprašovačem nalijte ocet a nastříkejte ho po celé ploše sporáku. Pokud máte plynový sporák, sundejte plošky hořáků, aby se vyčistila také plocha pod nimi. Na ocet nasypejte jeden až dva balíčky prášku do pečiva. Vytvoří se pěna, která uvolní veškeré nečistoty. Mezitím namočte utěrku do horké vody a vyždímejte ji. Tu přeložte přes vrch sporáku a nechte ji tam přes noc. Ráno pak špínu jednoduše setřete houbičkou.

Jak vyčistit troubu

Troubu předehřejte na 150 °C. Mezitím si vyrobte pastu z 2 až 3 balíčků prášku do pečiva a teplé vody. Nasaďte si rukavice a vnitřek trouby touto směsí vymažte. Vynechte topná tělesa a ventilátor. Důkladnou péči věnujte především mastným skvrnám nebo připečeným zbytkům. Namazat můžete i dvířka. Troubu zavřete a pastu nechte působit cca 12 hodin, nejlépe přes noc. Poté nalijte do rozprašovače ocet a vnitřek trouby jím vystříkejte. Vzniklou pěnu pak setřete houbičkou nebo hadříkem.

Pasta z vody a kypřícího prášku účinně vyčistí celou troubu. Zdroj: Denys Niezhientsev/Shutterstock.com

Spálenina v troubě

Pokud se vám stalo, že na dno trouby dopadlo těsto a připeklo se, zkuste ho odstranit ještě za tepla. Poté dno posypejte kuchyňskou solí. Troubu zahřívejte tak dlouho, dokud krystalky nezhnědnou. Pak ji vypněte a nechte vychladnout. Dno umyjte vodou se saponátem. Sůl absorbuje i zápach spáleniny.

Zdroj: www.hobby.instory.cz, www.ceskykutil.cz