Jak vyčistit ucpaný odpad u dřezu: Trik se stahovací páskou zná málokdo

Ucpaný odpad u dřezu nebo v koupelně nemusí být nutně důvod k tomu, abyste volali instalatéra. Vyčistěte jej sami, pomocí stahovací pásky vám to půjde snadno!

Místností se line nevábný odér a voda ve dřezu ne a ne odtéct. Umyvadlo a vana v koupelně jsou na tom podobně. V kuchyni bývají na vině nejčastěji zbytky jídla, která se při mytí nádobí uvolňují a ucpou odpad. V koupelně za to zase mohu nejčastěji vlasy a chlupy. Co s tím? Volat instalatéra nebo nalít do odpadů litry chemie? Nikoliv, jde to i jinak!

Trik raz dva

Stahovací páska skvěle pomůže s ucpaným dřezem. Zdroj: Shutterstock

Existuje víc osvědčených způsobů, jak na ucpané odpady vyzrát, trik se stahovací páskou vás možná překvapí. Je rychlý a skutečně jednoduchý.

Jak na něj, se podívejte na videu:

Vezměte dvě tenké stahovací pásky a jednu ze stran po celé délce opatrně nastříhněte nůžkami. Poté do nastřižené navlékněte druhou, na které nástřihy chybí. Cíl je jednoduchý, nenastřižená má funkci očka, díky kterému pomůcka nevyklouzne z ruky, až s její pomocí budete odpad čistit. Dobré je spodní pásku ještě mírně zakroutit, aby se na záhyby nečistoty chytaly.

Do odpadu s ní

Takto upravenou pomůcku opatrně zasuňte do odpadu. Několikrát s páskou zahýbejte nahoru, dolů a do stran a vyjměte, nečistoty se zachytí na vroubcích vytvořených nůžkami.

Staří dobří známí

Odpady jsou z nejhoršího venku, je však dobré čisticí rituál ještě podpořit. Tady se vyplatí povolat staré dobré pomocníky ze spíže. Tušíte správně! Jedlá soda, kypřicí prášek a ocet dovedou dílo k dokonalosti. Nejsou tak agresivní jako chemičtí kolegové z drogerie, proto je dobré si čištění časově naplánovat dopředu.

Sůl a soda bikarbona si s nečistotami poradí také. Zdroj: shutterstock

Soda a ocet

Připravte si půl hrknu jedlé sody a hrnek obyčejného octa. Bikarbonu nasypejte do sifonu a zalijte octem, další čtvrt hodinu vás nebudou potřebovat. Po uplynutí této doby je přelijte vroucí vodou a celý postup pro dokonalé vyčištění odpadu zopakujte ještě jednou. Pokud doma nemáte sodu, stejnou službu splní i prášek do pečiva nebo sůl, kterou zalijete taktéž horkou vodou.

Jak na ucpaný dřez pomocí zvonu? Zdroj: shutterstock

Zvony nejen na kostele

Dalším a poměrně účinným pomocníkem je zvon. Ten funguje na principu vytvoření podtlaku, díky němuž se podaří ucpaný odpad takzvaně prorazit. Ucpěte mokrým hadrem přepadový otvor, dřez zašpuntujte a napusťte vodou zhruba do poloviny, rychle vyjměte špunt a zakryjte výpusť zvonem tak, aby neunikal vzduch ani voda a pusťte se do pumpování. V momentě, kdy se ve vodě objeví vír, znamená to, že se potrubí uvolnilo a máte vyhráno.

