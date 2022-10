Jak dokonale vyprat montérky. Tenhle trik používala moje maminka

Na vesnici najdete snad v každé domácnosti alespoň jedny montérky. Hodí se při práci kolem domu či na zahradě. Nyní přichází chladnější dny a s tím postupně i konec venkovních pracích. Otázka však je, jak efektivně vyprat montérky, které byly používány po celé léto.

Abyste práci vykonali co nejlépe, velmi často se při tom zašpiníte. Ať už je to olej, piliny či další nečistoty a mastnoty, zkrátka špína k montérkám patří. Po nějaké době používání mohou začít vypadat už hodně „unaveně", a proto je dobré montérky jednou za čas vyprat. Týká se to také pracovních blůz, kalhot nebo rukavic. Jejich vyprání však může být někdy poněkud oříšek. Jak se zbavit všech nečistot a nezničit si při tom pračku?

Ve vodě přes noc

Pro získání nejlepšího výsledku hned napoprvé bez větších námah namočte špinavé montérky přes noc. Nalijte do nádoby teplou vodu a rozmíchejte v ní buď silnější saponátový roztok nebo malou odměrku pracího prášku. Montérky pak vložte do nádoby, kde je nechte do druhého dne odmočit. Ráno zjistíte, že voda bude velmi špinavá, což jsou známky části úspěchu. Takto předpřipravené montérky můžete v klidu vložit do pračky. Přidejte silnější typ pracího prášku a zapněte prací program alespoň při teplotě 60 °C.

Pokud máte po práci špinavé ruce, pak nejspíš vaše montérky budou vypadat podobně. Zdroj: Shutterstock

Jak na mastné skvrny?

Při práci v dílně, domácnosti i garáži se můžete často setkat s různými oleji. Jestliže se s nimi zašpiníte, je potřeba, abyste to řešili co nejdříve. Olej, který necháte na montérkách několik týdnů, už pravděpodobně nikdy nevyperete. Po umazání se pokuste skvrny odstranit pomocí technického benzínu a kusu hadru. Teprve poté vložte montérky do pračky.

Pozor na prach, piliny či třísky

Jestliže pracujete v místech, kde se hodně práší, anebo pracujete přímo se dřevem, pak takto zašpiněné oblečení rozhodně nedávejte ihned do pračky. Před praním montérky vyklepejte nebo vysajte vysavačem.

Před praním dbejte na to, aby se na montérkách nevyskytovala žádná tuhá špína. Zaschlou hlínu lze i ručně odrolit. Zdroj: Shutterstock

Trik našich maminek

Pokud jsou montérky opravdu velmi špinavé, proveďte ještě jeden úkon před tím, než je hodíte do pračky. Po vyndání montérek z vody je v ruce promačkejte a vymáchejte. Do čisté nádoby natočte litr vody a přidejte lžíci octa. Ten vám zajistí ustálení a osvěžení barvy. Po vymáchání v tomto roztoku můžete montérky vyprat v pračce. Nezapomeňte však, že byste montérky nikdy neměli vyvářet.

Zdroje: Kniha 5555 Rad, dobrytextil.cz, chytre-bydleni.cz